17 листопада 2025 року в Україні відбулася прем’єра документального фільму про легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина. Стрічка, яка отримала назву «Той, хто зруйнував машину», розповідає про найважливіші етапи кар’єри Вовчанчина та його історичний бій проти американця Марка Керра в 1999 році. Про це повідомляє Преса України з посиланням на MEGOGO.

Про фільм «Той, хто зруйнував машину»

Фільм «Той, хто зруйнував машину» став документальною реконструкцією подій, пов’язаних із легендарним поєдинком між українським бійцем і непереможним американцем. Бій 1999 року в Йокогамі, який мав визначити короля важковаговиків ММА, став знаковим моментом для історії боїв без правил. Вовчанчин здобув перемогу над Керром, здолавши його потужним нокаутом, однак цей результат згодом був анульований через зміну правил. Це стало основою для голлівудського байопіку «Незламний», де роль Марка Керра виконав Двейн «Скеля» Джонсон, а Вовчанчина зіграв український боксер Олександр Усик.

Про історію і героя

«Той, хто зруйнував машину» розповідає про шлях хлопця з харківського селища, який здобув славу у світі ММА і став символом страху для найсильніших бійців планети. Хоча про Вовчанчина в Україні часто мало згадують, його ім’я добре знане в Бразилії, Японії та США. Стрічка включає не лише історію бійця, але й спогади самого Ігоря Вовчанчина, який поділився своїми роздумами та оцінками тих подій.

Ексклюзивний контент на MEGOGO

Фільм доступний для перегляду ексклюзивно на платформі MEGOGO з 16 листопада 2025 року без плати за перегляд. Окрім основного матеріалу, в стрічку увійшли архівні кадри епохи боїв без правил, а також ексклюзивне інтерв’ю з Ігорем Вовчанчиным, яке провів спортивний коментатор Сергій Лук’яненко.

«Той, хто зруйнував машину» – не просто фільм про бої

«Цей фільм — це не лише про бої, це про пам’ять, гідність і спадковість», — сказала Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO. Вона зазначила, що мета фільму — показати українцям їхніх героїв і зробити ім’я Ігоря Вовчанчина відомим серед молодого покоління, яке повинно черпати натхнення не з іноземних легенд, а з власних досягнень.

«Ми хочемо, щоб українці знали власних героїв, щоб молоде покоління вчилося не на чужих легендах, а на своїх. Тому ми відкриваємо стрічку у вільний доступ, щоб ім’я Ігоря Вовчанчина звучало так голосно, як воно того заслуговує», — додала вона.

Де і коли дивитися

Документальний фільм «Той, хто зруйнував машину» можна подивитися ексклюзивно на MEGOGO з 16 листопада 2025 року. Для користувачів платформи це чудова можливість отримати доступ до унікального матеріалу про одну з найбільших легенд українського спорту.

Фільм «Той, хто зруйнував машину» не лише розповідає про кар’єру Ігоря Вовчанчина, але й дає змогу зрозуміти, як важливо шанувати національних героїв і зберігати їхні історії для майбутніх поколінь.

