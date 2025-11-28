Той самий легендарний хор «Гомін», який підірвав соцмережі, готує справжнє різдвяне диво для тернополян. З 20 по 29 грудня 2025 року у Тернопільському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка хор представить свою нову святкову програму, повідомляє Преса України.

Чому варто відвідати концерт?

Культурна сенсація – хор «Гомін» завоював любов аудиторії по всій Україні.

– хор «Гомін» завоював любов аудиторії по всій Україні. Святкова атмосфера – програма створена з любов’ю та дарує радість.

– програма створена з любов’ю та дарує радість. Незабутні емоції – виступи хору сповнені сили, тепла і музичної краси.

Про концерт

Хор «Гомін» Львівського органного залу – володар звання «Найкращий хор України 2024». Їхня інтерпретація українського естрадного хіта зібрала мільйони переглядів, а кожен виступ стає справжнім емоційним шоу. У рамках нового всеукраїнського туру колектив ділиться своєю творчістю з усіма, хто хоче відчути магію свята.

Різдвяна казка та сила голосів

Під керівництвом Вадима Яценка хор «Гомін» оживляє колядки в сучасному звучанні: яскраво, енергійно і душевно. У програмі – знайомі українські пісні, серед яких і знаменитий «Щедрик», але звучать вони зовсім по-новому. Це можливість поринути у святкову атмосферу та насолодитися неповторною музикою наживо.

Квитки та де купити

Квитки на концерт можна придбати у касах Тернопільський драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, а також онлайн — на офіційному сайті театру або через популярні українські квиткові сервіси (Concert.ua, Interner-Bilet.ua та інші). Ціна — від 790 грн (в залежності від місця: балкон, партер, люкс тощо). Рекомендуємо купувати квитки заздалегідь, адже попит на святкову програму хору «Гомін» очікується високим.

Не пропустіть шанс відчути справжню різдвяну магію разом із легендарним хором «Гомін»!

