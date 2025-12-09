2025 рік наближається до завершення, і хоча нових пристроїв від Apple до 2026 року не планується, інсайдери вже називають чотири новинки, які можуть з’явитися в січні наступного року.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на інформацію від ресурсу 9to5Mac.

MacBook Pro 14 та 16 дюймів з чипами M5 Pro та M5 Max

Восени 2025 року Apple представила новий чип M5 у трьох пристроях: MacBook Pro, iPad Pro і Vision Pro. Однак версії Pro та Max поки що не з’явилися. На даний момент лише 14-дюймова модель MacBook Pro отримала новий чип.

У січні 2026 року очікується випуск 14- і 16-дюймових моделей MacBook Pro з чипами M5 Pro та M5 Max. Для порівняння, у січні 2023 року компанія представила версії з чипами M2 Pro і M2 Max, тому можна очікувати, що з M5 буде дотримано аналогічного графіка випуску.

Новий MacBook 12,9 дюйма

Багато аналітиків уже давно закликають Apple випустити доступніший MacBook, який міг би скласти конкуренцію Chromebook та бюджетним ПК. Здається, це стане реальністю на початку 2026 року.

За чутками, Apple готує 12,9-дюймовий MacBook з чипом A18 Pro, схожим на чипи для iPhone, у кількох яскравих кольорах. Однією з головних переваг може стати ціна — близько 599 або 699 доларів. Аналітик Джефф Пу вважає, що пристрій надійде в продаж у середині першого кварталу 2026 року, тому прем’єра наприкінці січня є цілком ймовірною.

iPad з чипом A18

Цього року базовий iPad отримав оновлення з чипом A16 Bionic. Тепер у 2026 році очікується новий iPad з чипом A18, який матиме підтримку технології Apple Intelligence.

Про інші зміни поки мало що відомо, але швидше за все дизайн залишиться без змін, а оновлення будуть переважно внутрішніми.

iPhone 17e

Apple також готує нову модель iPhone 17, яка, ймовірно, вийде на початку 2026 року. У лютому 2024 року компанія вже представила бюджетну модель iPhone 16e, і, згідно з чутками, нову модель серії «e» буде оновлювати кожного року.

iPhone 17e отримає чип A19, такий самий, як у iPhone 17, а також нову фронтальну камеру з функцією Center Stage. Окрім того, очікуються дві зміни в дизайні: Dynamic Island замість «чубчика» і тонші рамки. Як і попередня модель iPhone 16e, новий бюджетний смартфон буде коштувати близько 599 доларів і матиме лише одну основну камеру.

Додаткові продукти: M5 MacBook Air, M4 iPad Air, нові дисплеї Mac

Крім чотирьох основних пристроїв, за чутками, Apple може випустити також інші новинки, які з’являться в той самий період:

M5 MacBook Air

M4 iPad Air

Нові дисплеї для Mac

Ці продукти очікуються взимку або навесні 2026 року і будуть випускатися разом з основними новинками. Наприклад, iPad Air і базовий iPad зазвичай виходять одночасно, а нові дисплеї Mac можуть дебютувати разом з моделями MacBook Pro на чипах M5 Pro і M5 Max.

