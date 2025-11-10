Компанія Apple готує масштабне оновлення своїх супутникових сервісів для iPhone, розширюючи можливості далеко за межі функції Emergency SOS via Satellite. Згідно з дорожньою картою розробок, у найближчі роки користувачі зможуть не лише надсилати текстові повідомлення без покриття, а й обмінюватися фотографіями через Messages, користуватися супутниковим інтернетом 5G NTN, а також будувати маршрути в Apple Maps без підключення до мережі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Bloomberg.

Новий рівень супутникових сервісів iPhone

Apple поступово перетворює свої iPhone на повноцінні комунікаційні пристрої навіть поза зоною дії мобільних операторів. Якщо спочатку супутникові функції використовувалися лише для екстрених викликів, то тепер компанія працює над створенням системи, яка дозволить спілкуватися й орієнтуватися в будь-яких умовах.

Функція Messages via Satellite отримає підтримку передавання фотографій — невеликих зображень, оптимізованих для вузькосмугових супутникових каналів. Це дасть змогу надсилати, наприклад, фото місцевості або документів навіть у горах чи за кордоном, де відсутнє покриття.

Підтримка 5G NTN — новий стандарт зв’язку

Apple також готує інтеграцію технології 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) — це стандарт, який поєднує мобільні оператори із супутниковими мережами. Користувачі зможуть автоматично перемикатися між наземним 5G та супутниковим каналом, якщо звичайна мережа недоступна. Такий підхід дозволить суттєво знизити кількість “мертвих зон” зв’язку.

Фахівці відзначають, що 5G NTN стане революційним етапом розвитку смартфонів, адже він забезпечить стабільне покриття в місцях, де раніше зв’язок був неможливий — у горах, пустелях, океанах чи віддалених населених пунктах.

Навігація без інтернету

Ще одне важливе оновлення — можливість прокладати маршрути в Apple Maps без інтернету. Завдяки супутниковим даним і кешуванню карт, користувачі зможуть орієнтуватися навіть у зонах без Wi-Fi та мобільного сигналу. У компанії наголошують, що це стане справжнім порятунком для мандрівників, туристів і водіїв, які часто опиняються за межами покриття.

Коли чекати оновлення

За даними інсайдерів із профільних видань, Apple може розпочати впровадження нових функцій уже з iPhone 17 або iPhone 18, залежно від готовності партнерських супутникових мереж. Усе вказує на те, що компанія прагне створити єдину глобальну екосистему зв’язку, незалежну від операторів і локальної інфраструктури.

Що це означає для користувачів

Розширення супутникових сервісів зробить iPhone не лише більш автономним, але й підвищить рівень безпеки. Навіть у разі втрати сигналу користувач зможе залишатися на зв’язку, надсилати координати, зображення та користуватися навігацією.

Apple фактично закладає основу нового покоління мобільного зв’язку, де смартфон стане універсальним інструментом комунікації — завжди онлайн, навіть офлайн.

Варто нагадати, що Apple представить новий MacBook у 2026 році, який буде дешевше за iPhone.