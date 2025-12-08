Цей тиждень в шоу “Зважені та щасливі” 2025 став для учасників справжнім емоційним вибухом. Після десяти тижнів важкої праці й самовіддачі, вони отримають довгоочікувану можливість побачити своїх рідних — людей, які надихали їх на зміну і підтримували на шляху до трансформації. Це стане найемоційнішим моментом тижня, а також одним з найважливіших випробувань у проекті. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Факти.

Випробування, яке змусить плакати

Тривалість спілкування учасників з їхніми близькими залежатиме від того, як швидко вони зможуть пройти випробування, що включає збір м’ячів і розбиття фото свого «старого я». Кожен учасник має шанс отримати цінні хвилини з рідними, але лише найспритніші зможуть вибороти це право. Той, хто буде найшвидшим, зможе вибрати між довгоочікуваною зустріччю з близькими або перевагою на зважуванні. Ті, хто затримається, ризикують отримати лише кілька хвилин або залишитися без цієї емоційної нагороди.

Хто залишив проєкт у 11 випуску

Протягом цього випуску шоу сталися важливі події, одна з яких змінила перебіг подій на проекті. Під час тренування між тренером Олексієм Новіковим і учасницею Вікторією Бровенко виникла гостра суперечка. Вікторія відмовлялася виконувати вправи, що не залишило тренеру іншого вибору, окрім як поставити ультиматум: або тренування, або покидання шоу.

Цей момент став вирішальним, адже Вікторія вже кілька тижнів демонструвала втрату мотивації. В результаті, вона прийняла рішення залишити шоу просто посеред тижня, що стало справжнім шоком для інших учасників.

На зважуванні під червону лінію потрапили Майа і В’ячеслав. Але через добровільний вихід Вікторії та високі результати інших учасників, Даніель оголосив, що голосування цього тижня не відбудеться, і ніхто більше не залишить проект.

Таким чином, у 11 випуску шоу “Зважені та щасливі 2025” 07 грудня 2025 року проєкт покинула Вікторія Бровенко.

Хто така Вікторія Бровенко?

Вікторія Бровенко — мама 7-річного сина Макара. Раніше працювала піар-менеджером в автосалоні та вела соціальні мережі, однак зараз вона безробітна. З дитинства Вікторія захоплювалася хіп-хопом, виступала в танцювальному колективі та гастролювала містами України. До вагітності їй вдавалося тримати вагу на рівні 55-60 кг завдяки постійним фізичним навантаженням. Проте після народження сина вона почала набирати вагу. Вікторія часто соромиться через зайву вагу, намагаючись приховати це різкими жартами, проте відверто визнає, що не уявляє щасливого майбутнього, якщо залишиться в такому тілі.

Незважаючи на свою відмову від хіп-хопу, який був її великою пристрастю, Вікторія тепер прагне змінити себе, аби повернути здоров’я та гармонію в своєму житті. Трансформація, яку вона почала в шоу “Зважені та щасливі”, стала важливим кроком на шляху до самовдосконалення.

Вікторія Бровенко

Де дивитися онлайн

11 випуск «Зважені та щасливі 2025» від 7 грудня 2025 року вже доступний на офіційному сайті каналу в розділі проєкту. Також його транслюють легальні онлайн-платформи, зокрема Teleportal.

Окремі фрагменти, найемоційніші моменти та інтерв’ю з героями традиційно з’являються на YouTube-каналах, пов’язаних із проєктом. Завдяки цьому аудиторія може обрати зручний формат перегляду – на телевізорі, смартфоні чи комп’ютері, не прив’язуючись до часу ефіру.

Раніше ми також розповідали, де дивитись шостий випуск детективного шоу «Зрадники».