Українське детективне реаліті-шоу «Зрадники 2025» продовжує утримувати увагу глядачів, і 27 листопада 2025 року на Sweet.tv вийшов шостий епізод проєкту, повідомляє Преса України. Традиційно нова серія з’явилася у четвер — і знову подарувала глядачам порцію інтриги, сильних емоцій та гострих моментів у протистоянні учасників.

Що сталося в 6 серії?

У свіжому випуску боротьба між «вірними» та «зрадниками» стала ще напруженішою.

Учасники дедалі глибше занурюються у власні здогадки та сумніви, а хитромудрі стратегії та непередбачувані рішення на голосуваннях створюють нові конфлікти в палаці.

Глядачі побачили:

нові випробування, які змінюють динаміку гри;

драматичні голосування та переформатування союзів;

моменти, коли напруга між учасниками сягає максимуму;

несподівані ситуації, що перевертають гру з ніг на голову.

Інтрига продовжує накопичуватися — кожен крок може стати вирішальним, а кожна підозра здатна зруйнувати навіть найміцніші союзи.

Де подивитися 6 серію?

Шостий епізод «Зрадники 2025» доступний на платформі Sweet.tv.

Саме там щочетверга виходять усі нові випуски першого сезону. Платформа є офіційним і єдиним місцем, де можна слідкувати за розвитком подій та не пропустити жодного моменту цієї психологічної гри.

Інтрига наростає

«Зрадники 2025» продовжують дивувати глядачів, кожного разу піднімаючи ставки та додаючи сюжетові нових поворотів. Проєкт уже встиг стати одним із найяскравіших реаліті осені, а кожен наступний епізод закручує інтригу ще міцніше.

Не пропустіть нові випуски, адже саме зараз визначається, хто з учасників вийде переможцем у цій складній і психологічно напруженій грі!

Раніше ми розповідали про новий український серіал «Ховаючи колишню».