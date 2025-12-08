8 грудня 2025 року у Львові та області будуть діяти погодинні відключення електроенергії через дефіцит потужності в енергосистемі. Львівобленерго повідомляє про необхідність здійснення відключень для збалансування навантаження на мережу та уникнення критичних перевантажень. Відключення проводяться по групах, кожна з яких має чітко визначений час вимкнення. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Суспільне.

Графік відключень по групах у Львові на 8 грудня

Група 1.1:

Вимкнення з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00. Група 1.2:

Вимкнення з 05:00 до 12:00, з 15:30 до 22:30. Група 2.1:

Вимкнення з 00:00 до 01:30, з 06:00 до 12:00, з 15:30 до 22:00. Група 2.2:

Вимкнення з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00. Група 3.1:

Вимкнення з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 24:00. Група 3.2:

Вимкнення з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 12:00, з 15:30 до 22:30. Група 4.1:

Вимкнення з 03:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00. Група 4.2:

Вимкнення з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00, з 22:30 до 24:00. Група 5.1:

Вимкнення з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:30. Група 5.2:

Вимкнення з 00:00 до 03:00, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:30. Група 6.1:

Вимкнення з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30, з 19:00 до 22:30. Група 6.2:

Як підготуватись до відключень

Перш за все, варто дізнатися, до якої групи належить ваша адреса, щоб знати точні часи відключень. Це дозволить спланувати день і підготуватися до вимкнення світла. Рекомендується заздалегідь зарядити мобільні пристрої, павербанки та підготувати запасні джерела освітлення, такі як ліхтарики або свічки.

Крім того, енергетики радять уникати одночасного вмикання кількох потужних приладів, коли електроенергія повертається, щоб не перевантажити мережу.

Що важливо пам’ятати

Графіки відключень можуть коригуватися впродовж доби залежно від навантаження на енергосистему. Тому рекомендується регулярно перевіряти оновлення через офіційні канали Львівобленерго або інші доступні ресурси.

