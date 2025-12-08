8-9 грудня 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність, що може спричинити магнітні бурі рівня G1. Це явище здатне вплинути на самопочуття людей, особливо метеочутливих, а також на роботу техніки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Сонячна активність зростає у грудні, і, за даними космічних дослідницьких центрів, 8-9 грудня на Землю прийдуть кілька хвиль магнітних бур. Їхня сила варіюватиметься — від помірної до сильної, що може викликати головний біль, втому, труднощі з концентрацією у людей, які чутливі до змін погоди.

Прогноз магнітних бур на 8-9 грудня

8 грудня (понеділок) : помірна активність, рівень Kp-4.

: помірна активність, рівень Kp-4. 9 грудня (вівторок): магнітна буря рівня G1 (Kp-5), ввечері можливе підвищення до Kp 6-7, що буде найбільш відчутно для людей з метеозалежністю.

Що таке магнітна буря?

Геомагнітна буря — це порушення магнітного поля Землі, викликане потоком заряджених частинок, що надходять від Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp:

Kp 3-4 — помірна активність, може спричиняти легкий дискомфорт.

— помірна активність, може спричиняти легкий дискомфорт. Kp 5-7 і вище — сильні збурення, які можуть вплинути на техніку та самопочуття.

Як це впливає на техніку?

При сильних магнітних бурях можуть виникнути такі проблеми:

Перебої в роботі GPS та супутникових систем.

Збої в радіозв’язку та комунікаційних лініях.

Коливання напруги в енергомережах.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я людей?

Навіть помірна геомагнітна активність може викликати такі симптоми у людей:

Головний біль.

Мігрень.

Запаморочення.

Втому.

Сонливість.

Перепади настрою, дратівливість.

Зниження концентрації та уваги.

Загострення хронічних захворювань.

Хто потрапляє до групи ризику?

До найбільш вразливих людей належать:

Пацієнти із серцево-судинними захворюваннями.

Люди з гіпертонією.

Метеочутливі та метеозалежні особи.

Люди похилого віку.

Пацієнти з неврологічними або ендокринними захворюваннями.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм?

Лікарі рекомендують людям, які схильні до впливу магнітних бур, вжити таких заходів:

Дотримуватися режиму сну та харчування.

Уникати стресу та перевантажень.

Щодня гуляти на свіжому повітрі.

Провітрювати приміщення.

Пити достатньо води.

Приділяти час для відпочинку та релаксації.

Займатися помірною фізичною активністю.

Обмежити вживання кави, енергетичних напоїв, жирної їжі та алкоголю.

Людям з хронічними захворюваннями — тримати при собі необхідні ліки.

Слідкувати за прогнозами магнітних бур та попередженнями від науковців.

Правильна підготовка та уважність допоможуть мінімізувати вплив магнітних бур на ваше самопочуття.

Раніше ми розповідали, як ефективно відновлювати рухи та зберігати здоров’я.