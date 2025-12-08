Close Menu
Актуально
Понеділок, 8 Грудня

«Топчики тижня» в Аврорі: найкращі пропозиції на популярні товари з 8 до 14 грудня 2025

З 8 по 14 грудня 2025 року в мережі магазинів Аврора проходить щотижнева акція під назвою «Топчики тижня».
Оновлено:
З 8 по 14 грудня 2025 року в мережі магазинів Аврора проходить щотижнева акція під назвою «Топчики тижня», яка дарує можливість купити найпопулярніші товари за вигідними цінами. Це чудова можливість придбати продукцію відомих брендів з великими знижками, а також знайти цікаві новинки, повідомляє Преса України.

Що чекає на покупців?

В рамках акції «Топчики тижня» пропонуються спеціальні пропозиції на обрані категорії товарів, серед яких:

  • Побутова хімія та засоби для дому — миючі засоби, гелі для прання, засоби для прибирання, побутовий інвентар.
  • Товари для дому та інтер’єру — декор, освітлення, дрібні предмети для дому, текстиль, аксесуари інтер’єру.
  • Дитячі товари та іграшки — іграшки, дитячі аксесуари, товари для дому з дітьми, товари для відпочинку та дозвілля.
  • Товари для краси та догляду — засоби гігієни, косметика, засоби для догляду за волоссям і тілом. 

Як скористатися акцією?

  1. Виберіть товар
    Завітайте в магазини Аврора або на офіційний сайт, де ви знайдете весь асортимент акційних товарів.
  2. Перевірте знижки
    Знижки будуть вказані на сайті або в магазині — просто перевірте, чи потрапляє товар у розклад акції «Топчики тижня».
  3. Придбати та заощадити
    Оформляйте покупку як онлайн, так і в магазині, і отримуйте чудові пропозиції, що дозволяють зекономити до 50% на обраних товарах.

Чому варто скористатися цією акцією?

  1. Вигідні знижки
    Суперціни на популярні товари — це ідеальний момент для покупок до свят. Зекономивши на подарунках для рідних та близьких, ви ще й отримаєте великий асортимент товарів на будь-який смак.
  2. Широкий вибір товарів
    В акції беруть участь різноманітні категорії товарів: від техніки до одягу та товарів для дому. Ви зможете знайти все, що потрібно для себе чи в подарунок.
  3. Зручний спосіб покупки
    Зробити покупку можна онлайн, не виходячи з дому, а також відвідати магазин Аврора, де можна отримати консультацію і придбати товар безпосередньо.

Не пропустіть вигідні пропозиції!

Акція «Топчики тижня» буде тривати лише з 8 по 14 грудня 2025 року, тому поспішайте скористатися шансом придбати все необхідне за суперцінами! Перевірте наявність акційних товарів у найближчому магазині або на офіційному сайті і зробіть вигідні покупки.

Варто нагадати, що в АТБ до 9 грудня ще діють знижки на святкові подарунки.

