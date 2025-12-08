З 8 по 14 грудня 2025 року в мережі магазинів Аврора проходить щотижнева акція під назвою «Топчики тижня», яка дарує можливість купити найпопулярніші товари за вигідними цінами. Це чудова можливість придбати продукцію відомих брендів з великими знижками, а також знайти цікаві новинки, повідомляє Преса України.
Що чекає на покупців?
В рамках акції «Топчики тижня» пропонуються спеціальні пропозиції на обрані категорії товарів, серед яких:
- Побутова хімія та засоби для дому — миючі засоби, гелі для прання, засоби для прибирання, побутовий інвентар.
- Товари для дому та інтер’єру — декор, освітлення, дрібні предмети для дому, текстиль, аксесуари інтер’єру.
- Дитячі товари та іграшки — іграшки, дитячі аксесуари, товари для дому з дітьми, товари для відпочинку та дозвілля.
- Товари для краси та догляду — засоби гігієни, косметика, засоби для догляду за волоссям і тілом.
Як скористатися акцією?
- Виберіть товар
Завітайте в магазини Аврора або на офіційний сайт, де ви знайдете весь асортимент акційних товарів.
- Перевірте знижки
Знижки будуть вказані на сайті або в магазині — просто перевірте, чи потрапляє товар у розклад акції «Топчики тижня».
- Придбати та заощадити
Оформляйте покупку як онлайн, так і в магазині, і отримуйте чудові пропозиції, що дозволяють зекономити до 50% на обраних товарах.
Чому варто скористатися цією акцією?
- Вигідні знижки
Суперціни на популярні товари — це ідеальний момент для покупок до свят. Зекономивши на подарунках для рідних та близьких, ви ще й отримаєте великий асортимент товарів на будь-який смак.
- Широкий вибір товарів
В акції беруть участь різноманітні категорії товарів: від техніки до одягу та товарів для дому. Ви зможете знайти все, що потрібно для себе чи в подарунок.
- Зручний спосіб покупки
Зробити покупку можна онлайн, не виходячи з дому, а також відвідати магазин Аврора, де можна отримати консультацію і придбати товар безпосередньо.
Не пропустіть вигідні пропозиції!
Акція «Топчики тижня» буде тривати лише з 8 по 14 грудня 2025 року, тому поспішайте скористатися шансом придбати все необхідне за суперцінами! Перевірте наявність акційних товарів у найближчому магазині або на офіційному сайті і зробіть вигідні покупки.
Варто нагадати, що в АТБ до 9 грудня ще діють знижки на святкові подарунки.