З 8 по 14 грудня 2025 року в мережі магазинів Аврора проходить щотижнева акція під назвою «Топчики тижня», яка дарує можливість купити найпопулярніші товари за вигідними цінами. Це чудова можливість придбати продукцію відомих брендів з великими знижками, а також знайти цікаві новинки, повідомляє Преса України.

Що чекає на покупців?

В рамках акції «Топчики тижня» пропонуються спеціальні пропозиції на обрані категорії товарів, серед яких:

Побутова хімія та засоби для дому — миючі засоби, гелі для прання, засоби для прибирання, побутовий інвентар.

— миючі засоби, гелі для прання, засоби для прибирання, побутовий інвентар. Товари для дому та інтер’єру — декор, освітлення, дрібні предмети для дому, текстиль, аксесуари інтер’єру.

— декор, освітлення, дрібні предмети для дому, текстиль, аксесуари інтер’єру. Дитячі товари та іграшки — іграшки, дитячі аксесуари, товари для дому з дітьми, товари для відпочинку та дозвілля.

— іграшки, дитячі аксесуари, товари для дому з дітьми, товари для відпочинку та дозвілля. Товари для краси та догляду — засоби гігієни, косметика, засоби для догляду за волоссям і тілом.

Як скористатися акцією?

Виберіть товар

Завітайте в магазини Аврора або на офіційний сайт, де ви знайдете весь асортимент акційних товарів. Перевірте знижки

Знижки будуть вказані на сайті або в магазині — просто перевірте, чи потрапляє товар у розклад акції «Топчики тижня». Придбати та заощадити

Оформляйте покупку як онлайн, так і в магазині, і отримуйте чудові пропозиції, що дозволяють зекономити до 50% на обраних товарах.

Чому варто скористатися цією акцією?

Вигідні знижки

Суперціни на популярні товари — це ідеальний момент для покупок до свят. Зекономивши на подарунках для рідних та близьких, ви ще й отримаєте великий асортимент товарів на будь-який смак. Широкий вибір товарів

В акції беруть участь різноманітні категорії товарів: від техніки до одягу та товарів для дому. Ви зможете знайти все, що потрібно для себе чи в подарунок. Зручний спосіб покупки

Зробити покупку можна онлайн, не виходячи з дому, а також відвідати магазин Аврора, де можна отримати консультацію і придбати товар безпосередньо.

Не пропустіть вигідні пропозиції!

Акція «Топчики тижня» буде тривати лише з 8 по 14 грудня 2025 року, тому поспішайте скористатися шансом придбати все необхідне за суперцінами! Перевірте наявність акційних товарів у найближчому магазині або на офіційному сайті і зробіть вигідні покупки.

Варто нагадати, що в АТБ до 9 грудня ще діють знижки на святкові подарунки.