АТБ оголошує нову святкову акцію, пропонуючи знижки до 40% на новорічні подарунки! У період з 3 по 9 грудня 2025 року в мережі супермаркетів АТБ можна придбати різноманітні подарунки до Нового року за спеціальними цінами, повідомляє Преса України.
Що можна знайти на знижках?
У акційний період покупці можуть знайти новорічні подарунки та солодощі для себе та своїх близьких, серед яких:
- Шоколад Roshen Lacmi 295 г з цілим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою
Ціна: 126.90 грн (знижка 45% до 09.12, старіша ціна 232.90 грн)
- Набір кондитерський 293 г «Вітаю зі святом Св. Миколая»
Ціна: 94.90 грн (знижка 42% до 09.12, старіша ціна 164.90 грн)
- Шоколад Millennium Jay&Joy 90 г з молочною начинкою
Ціна: 34.90 грн (знижка 40% до 09.12, старіша ціна 58.50 грн)
- Печиво Delicia 295 г «Солодкий дім»
Ціна: 77.90 грн (знижка 40% до 09.12, старіша ціна 129.90 грн)
- Набір подарунковий 426 г Roshen Ведмедик – 149.90 грн (знижка 31% до 09.12)
- Батончик 43 г Roshen молочно-шоколадний з начинкою крем-брюле – 16.50 грн (знижка 27% до 09.12)
- Мармелад желейний 240 г Своя лінія Frutto Mix (обсипаний цукром) – 29.90 грн (знижка 24% до 09.12)
- Яйце 25 г JIMMY (з сюрпризом) – 19.90 грн (знижка 26% до 09.12)
- Та багато інших.
Як взяти участь в акції?
Акція триває лише з 3 по 9 грудня 2025 року, тому варто поспішити, щоб не пропустити можливість придбати подарунки за вигідними цінами. Знижки діють на широкий асортимент товарів у магазинах мережі АТБ.
Де можна придбати з подарунками?
Акційні товари доступні у всіх супермаркетах АТБ. Ви можете знайти найближчий магазин на офіційному сайті або за допомогою мобільного додатку.
Варто нагадати, що з 1 по 7 грудня в Аврорі триває акція «Топчики тижня».