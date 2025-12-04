АТБ оголошує нову святкову акцію, пропонуючи знижки до 40% на новорічні подарунки! У період з 3 по 9 грудня 2025 року в мережі супермаркетів АТБ можна придбати різноманітні подарунки до Нового року за спеціальними цінами, повідомляє Преса України.

Що можна знайти на знижках?

У акційний період покупці можуть знайти новорічні подарунки та солодощі для себе та своїх близьких, серед яких:

Шоколад Roshen Lacmi 295 г з цілим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою

Ціна: 126.90 грн (знижка 45% до 09.12, старіша ціна 232.90 грн)

Ціна: 126.90 грн (знижка 45% до 09.12, старіша ціна 232.90 грн) Набір кондитерський 293 г «Вітаю зі святом Св. Миколая»

Ціна: 94.90 грн (знижка 42% до 09.12, старіша ціна 164.90 грн)

Ціна: 94.90 грн (знижка 42% до 09.12, старіша ціна 164.90 грн) Шоколад Millennium Jay&Joy 90 г з молочною начинкою

Ціна: 34.90 грн (знижка 40% до 09.12, старіша ціна 58.50 грн)

Ціна: 34.90 грн (знижка 40% до 09.12, старіша ціна 58.50 грн) Печиво Delicia 295 г «Солодкий дім»

Ціна: 77.90 грн (знижка 40% до 09.12, старіша ціна 129.90 грн)

Ціна: 77.90 грн (знижка 40% до 09.12, старіша ціна 129.90 грн) Набір подарунковий 426 г Roshen Ведмедик – 149.90 грн (знижка 31% до 09.12)

– 149.90 грн (знижка 31% до 09.12) Батончик 43 г Roshen молочно-шоколадний з начинкою крем-брюле – 16.50 грн (знижка 27% до 09.12)

– 16.50 грн (знижка 27% до 09.12) Мармелад желейний 240 г Своя лінія Frutto Mix (обсипаний цукром) – 29.90 грн (знижка 24% до 09.12)

(обсипаний цукром) – 29.90 грн (знижка 24% до 09.12) Яйце 25 г JIMMY (з сюрпризом) – 19.90 грн (знижка 26% до 09.12)

(з сюрпризом) – 19.90 грн (знижка 26% до 09.12) Та багато інших.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Як взяти участь в акції?

Акція триває лише з 3 по 9 грудня 2025 року, тому варто поспішити, щоб не пропустити можливість придбати подарунки за вигідними цінами. Знижки діють на широкий асортимент товарів у магазинах мережі АТБ.

Де можна придбати з подарунками?

Акційні товари доступні у всіх супермаркетах АТБ. Ви можете знайти найближчий магазин на офіційному сайті або за допомогою мобільного додатку.

Варто нагадати, що з 1 по 7 грудня в Аврорі триває акція «Топчики тижня».