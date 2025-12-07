Цього року в Україні на Різдво та Новий рік не передбачено додаткових вихідних через дію воєнного стану. Обидва свята припадають на будні, тому для більшості українців вони залишаються звичайними робочими днями.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до 3 лютого 2026 року. Це означає, що на Різдво 25 грудня 2025 року та на Новий рік 1 січня 2026 року не буде додаткових вихідних. Комендантська година та інші обмеження залишатимуться в силі.

Також не буде скороченими 24 грудня та 31 грудня – українці працюватимуть за звичайним графіком. У приватному секторі роботодавці можуть самостійно вирішувати, чи надавати вихідний.

Причини скасування додаткових вихідних

Про необхідність скасування додаткових вихідних президент Володимир Зеленський заявив ще 5 березня 2022 року.

“Сьогодні субота. Це слово на війні майже нічого не означає… Країна більше не знає вихідних. Не важливо, що на календарі. І так до перемоги”, — сказав тоді глава держави.

15 березня 2022 року до Кодексу законів про працю (КЗпП) було внесено норму, яка чітко встановлює, що усі обмеження та особливості трудових відносин під час воєнного стану визначає закон “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Ця норма тимчасово скасовує дію статті 73 КЗпП, яка визначає святкові та неробочі дні. Закон діє протягом усього періоду воєнного стану та втрачає чинність лише після його завершення, за винятком кількох технічних положень, що стосуються відпусток та відшкодувань збитків працівникам і роботодавцям.

Як святкуватимуть Різдво та Новий рік

Україна офіційно перейшла на святкування Різдва 25 грудня за новоюліанським та григоріанським стилями. У 2025 році свято припадає на четвер, і в мирний час це був би неробочий день.

