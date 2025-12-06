6 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая. Цей день завжди приносить багато радості, особливо дітям, адже в цей час Святий Миколай і його помічники дарують подарунки. Вже традиційно святкуємо це чудове свято, і, якщо ви не можете привітати рідних або друзів особисто, не забудьте зробити це через теплі слова. Преса України зібрала для вас найкращі привітання в прозі та віршах.

Привітання в прозі

Зі святом Святого Миколая! Бажаю, щоб він завжди відповідав на твої молитви та допомагав у важливих питаннях, даруючи чудеса у твоєму житті! Нехай віра в чудо допомагає долати всі труднощі, дарує надію на краще та приносить відчуття впевненості у правильності вибору.

* * *

Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю здоров’я тобі та твоїм близьким, щоб родина була в мирі, а робота приносила радість. Нехай Миколай охороняє тебе від злості та заздрості, а в твоєму житті буде більше радості та менше негараздів.

* * *

З Днем святого Миколая! Бажаю, щоб цей день приніс тобі щасливі події, теплі моменти в родинному колі, а також солодощі під подушкою. Нехай цей святковий день дарує тобі багато радості, затишку й любові.

* * *

Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю миру, гармонії та щастя. Нехай це свято принесе багато чудес та усмішок, а Святий Миколай захистить тебе від негараздів, даруючи надію і радість у кожному дні.

* * *

У День Святого Миколая від душі бажаю щастя та удачі на шляху до здійснення твоїх мрій, багато радісних моментів і здоров’я. Нехай цей день подарує тобі надію та любов, а серце наповниться теплом.

* * *

Нехай Святий Миколай завжди буде поруч з тобою, охороняючи від поганих вчинків, вказуючи шлях і благословляючи на добрі справи. Якщо твої помисли будуть чистими, а в серці пануватиме добро, Миколай принесе у твоєму житті радість і світло.

* * *

Бажаю в цей особливий день, щоб Святий Миколай охоронив тебе і твою родину від нещасть і біди, приніс удачу, стабільність і добробут. Нехай він наповнить твоє життя радісними подіями та теплом серця.

* * *

Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб цей день став чудом для тебе та твоїх близьких, приніс здоров’я, мир і гармонію у вашу родину. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для чудес, радості та теплих спогадів.

* * *

З Днем Святого Миколая! Бажаю жити в мирі та достатку, оточений добрими людьми, удосконалюватися та здійснювати добрі справи. Нехай це свято надихне тебе на нові починання і принесе удачу у всі твої справи.

* * *

Нехай Святий Миколай принесе в твоє життя добро, любов і світло! Нехай він буде твоїм охоронцем у будь-якій ситуації, допомагаючи досягти бажаного та долати труднощі. Бажаю, щоб твоє життя було наповнене щастям і гармонією.

* * *

Нехай цей день принесе в твій дім тепло і радість! Бажаю благополуччя та гармонії в родині, здоров’я та щастя у житті. Нехай Святий Миколай дарує тобі удачу і допомагає здійснити всі твої мрії!

* * *

Вітаю з великим святом Святого Миколая! Нехай він охороняє твій будинок від бід і невдач, дарує мир і спокій, а також наповнює життя великими чудесами.

* * *

З Днем Святого Миколая! Нехай цей день принесе радість та спокій, а всі твої мрії і бажання збудуться. Бажаю тобі здоров’я, щастя і гармонії у житті.

* * *

Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб цей день став справжнім святом для тебе та твоїх близьких. Нехай Миколай обдарує вас удачею, любов’ю і добром!

Короткі СМС вітання

Нехай у кожній хаті буде достаток, а в кожному домі — любов і щастя!

* * *

З Днем Святого Миколая вітаю вас! Нехай ваше здоров’я буде міцним, а радість у вашій сім’ї не закінчиться!

* * *

З Днем Святого Миколая! Бажаю здоров’я і благополуччя у вашій родині, нехай Святий Миколай дарує вам мир і добро!

* * *

З Днем Святого Миколая! Бажаю тепла, радості і чудових подій у вашому житті.

* * *

Вітаю з чудовим святом Святого Миколая! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч!

* * *

З Днем Святого Миколая! Бажаю виконання всіх мрій і здійснення надій!

Привітання у віршах

З Днем святого Миколая

Я вас щиро привітаю!

Хай добро буде у хаті

І господарі багаті,

Подарунків цілий віз

Щоб Микола вам привіз.

* * *

В День святого Миколая

Тобі щастя я бажаю!

А ще гарної зими,

Снігу білі килими,

Свят веселих і яскравих,

Подаруночків цікавих,

Хай наповнить Миколай

Чашу щастя через край!

* * *

З Днем святого Миколая

Від душі поздоровляю!

Побажаю гарних свят,

Див Миколиних в хатах!

Щоб життя було багате

На події, гроші, свята.

Щоб міцним було кохання,

Кожен мав своє визнання!

Побажаю, щоб Микола

Добрих справ створив довкола.

Та на цілий новий рік

Всім здоров’я приберіг!

* * *

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажання вам побажаю.

Щоб вашу домівку Янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

* * *

З Днем Миколая сьогодні вітаю!

Долі щасливої вам побажаю.

Хай цей святий буде поруч в житті,

Разом із ним розділяти шляхи!

Хай в повсякденні трапляється диво,

Жити багато та жити щасливо.

В День Миколая бажань досягти,

Рік весь майбутній здоров’ям цвісти!

* * *

З Днем святого Миколая

Шлю сьогодні привітання.

Хай в чарівну ніч сьогодні

Всі збуваються бажання.

Хай Отець святий із неба

Принесе дарунки милі.

Щоб жилося завжди добре,

В щасті, добрі, ласці й силі.

Раніше ми розповідали, що подарувати дитині на зимові свята.