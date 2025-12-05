Ірина Пікалова, екс-дружина актора студії “Квартал 95” Олександра Пікалова, несподівано стала об’єктом уваги, коли стало відомо, що вона очолила нову компанію “Квартал ЮА”, створену командою студії на тлі скандалу з Тимуром Міндічем. Преса України з посиланням на ТСН розповідає, що відомо про керівницю нової компанії “Кварталу”.

Хто така Ірина Пікалова?

Ірина Пікалова, дівоче прізвище Михайличенко, є виконавчим директором студії “Квартал 95” та нової компанії “Квартал ЮА”. Вона вже давно є частиною команди “кварталівців”, хоча публічності зазвичай уникає. Ірина була заміжня за одним з учасників студії, Олександром Пікаловим. Їхнє знайомство сталося у 2003 році, після чого Олександр переїхав до Києва для розвитку студії, а Ірина приєдналася до нього через півтора року, коли у них з’явилася можливість жити разом у столиці.

У 2006 році у пари народився син Михайло, а Ірина стала хрещеною матір’ю доньки президента Володимира Зеленського. Ірина супроводжувала команду “Кварталу” на гастролях і залишалася близькою особою для колег.

Ірина Пікалова

Нова компанія “Квартал ЮА”

Згаданий скандал з Тимуром Міндічем, якого підозрюють у причетності до великої корупційної схеми в “Енергоатомі”, став причиною блокування його активів, серед яких була і частка у “Квартал 95”. Відповідно до санкцій, його активи були заблоковані.

У відповідь на це в “Кварталі” відмовились від співпраці з Міндічем. Згодом з’явилась інформація про створення нового товариства з обмеженою відповідальністю під назвою “Квартал ЮА”. Статутний капітал компанії складає 1 мільйон гривень. Окрім Ірини Пікалової, засновниками компанії стали:

Сергій Шефір (54,5%),

Сергій Казанін (7%),

Євген Кошовий (7%),

Юрій Крапов (7%),

Роман Маров (7%),

Олександр Пікалов (7%).

Представники пресслужби “Кварталу” заявили, що створення нової компанії є ініціативою творчого колективу студії і не пов’язано з діяльністю Тимура Міндіча. Вони підкреслили, що Міндіч не має жодного відношення до операційної, творчої чи управлінської діяльності “Кварталу 95” і що студія не планує співпрацювати з ним у майбутньому.

Дружба з Оленою Зеленською

Ірина Пікалова також має особливу дружбу з першою леді Оленою Зеленською. В одному з інтерв’ю Олена Зеленська зазначала, що дружить з Іриною з юності.

Розлучення з Олександром Пікаловим

У 2021 році стало відомо про розлучення Ірини та Олександра Пікалова після 18 років шлюбу. Олександр не уточнив причини розлучення, але зізнався, що залишив їхній спільний будинок.

Ірина Пікалова у новій ролі

Не лише очолила нову компанію “Кварталу”, але й стала однією з її засновниць, отримавши частку в 10,5%. Тепер Ірина Пікалова відіграє важливу роль в управлінні та розвитку нової компанії, що є значним кроком у її кар’єрі.

