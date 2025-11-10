Тімур Міндіч опинився у центрі чергового скандалу: з’явилися повідомлення, що бізнесмен нібито виїхав з України, водночас детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять у нього обшуки. Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає про підприємця та ключові епізоди, з якими його пов’язують.

За даними джерел видання, сьогодні зранку детективи НАБУ прийшли з обшуками до співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Паралельно слідчі дії відбуваються і щодо міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики.

Хто такий Тімур Міндіч

Тімур Міндіч народився 19 вересня 1979 року у Дніпропетровську (нині — Дніпро). Український бізнесмен і кінопродюсер, один зі співвласників студії «Квартал 95». Як продюсер долучався до створення фільмів, зокрема стрічок «Щуролов» та «Укус вовчиці». Публічної інформації про його дитинство, освіту та ранні етапи кар’єри небагато; із відкритих реєстрів відомо, що згодом він увійшов до бізнесу та медіа. Одружений із Катериною Вербер — донькою фешн-директорки Алли Вербер; у подружжя троє дітей — дві доньки та син.

Серед бізнес-активів, які згадуються у відкритих джерелах, — компанії у сфері медіавиробництва («Драйв Продакшн», «Віжн Медіа»), девелоперські та виробничі структури, а також кіпрські юрособи, через які оформлено права на контент за кордоном.

Чим відомий

Міндіч став співвласником компанії «Квартал 95», що відома телевізійними шоу та фільмами. Також пов’язаний із каналом Kvartal TV і низкою партнерських компаній поза Україною, включно з кіпрськими структурами — правовласниками окремих форматів. У бізнес-середовищі його нерідко описують як людину з розгалуженими контактами. Журналістські матеріали приписують йому робочі зв’язки з бізнесменом Ігорем Коломойським (нині перебуває в СІЗО) та представниками українського політикуму. У ЗМІ неодноразово з’являлися твердження, що саме Міндіч нібито познайомив Володимира Зеленського, тоді ще шоумена «Кварталу», з Коломойським. У 2020–2021 роках фіксували його візити до Офісу президента, що викликало запитання щодо неформального впливу.

Загалом у публічному полі Міндіча позиціонують як фігуранта з істотним неформальним впливом на процеси навколо держзакупівель, енергетики та медіа — за межами офіційних посад.

Скандали та розслідування

У 2024–2025 роках ім’я Міндіча частіше згадується у зв’язку з антикорупційними перевірками. У липні 2025-го медіа повідомляли, що структура, пов’язана з бізнесменом, могла фігурувати у провадженнях НАБУ щодо ймовірного заволодіння державними коштами. Також з’являлися припущення, що він може опинитися в полі зору Федерального бюро розслідувань США (FBI). Наприкінці липня 2025 року в ЗМІ писали, що Міндіч перебуває в Австрії та може уникати слідчих дій.

Окремо його ім’я згадували у контексті резонансного законопроєкту № 12414, який критикували за ризики для незалежності антикорупційних органів. Документ, ухвалений улітку поспіхом, змінював процедурні норми досудового розслідування та, за оцінками правників і громадськості, міг послабити НАБУ і САП, розширивши можливості втручання Офісу Генпрокурора. Це спричинило хвилю протестів («карткові» акції). Згодом влада «відкотила» рішення: Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт № 13533, який відновив ключові гарантії інституційної незалежності НАБУ та САП.

Раніше ми розповідали, хто такий Денис Комарницький та за що НАБУ його розшукує.