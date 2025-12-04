4 грудня 2025 року в Харкові діятимуть погодинні відключення електроенергії, які будуть реалізовані по чергах протягом доби. Відключення відбуватимуться відповідно до графіка, затвердженого місцевим енергопостачальним підприємством. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Новини.LIVE.

Графіки відключень світла в Харкові на 4.12

Група 1 : 01:00–05:00, 12:00–16:00

: 01:00–05:00, 12:00–16:00 Група 2 : 05:00–09:00, 16:00–20:00

: 05:00–09:00, 16:00–20:00 Група 3 : 03:00–07:00, 14:00–18:00

: 03:00–07:00, 14:00–18:00 Група 4: 07:00–11:00, 18:00–22:00

За наявною інформацією, для деяких груп відключень (групи 3 і 4) можуть бути зміни, тому важливо стежити за оновленнями від енергетичних компаній.

Чому запроваджено відключення

Запровадження відключень пов’язано з необхідністю зменшення навантаження на енергетичну систему, а також наслідками масованих атак на енергетичну інфраструктуру країни. Це вимушена міра для стабільності енергомережі в умовах підвищеного споживання в зимовий період.

Що радимо жителям Харкова зробити заздалегідь

Перевірте, до якої черги належить ваша адреса. Для цього можна скористатися сервісами місцевої енергокомпанії.

Заздалегідь заряджайте мобільні телефони, ноутбуки, пауербанки та іншу техніку.

Підготуйте альтернативні джерела освітлення: ліхтарі, свічки тощо.

Плануйте важливі справи (готування їжі, робота, домашні справи) з урахуванням можливих відключень.

Стежте за офіційними повідомленнями від енергокомпаній, оскільки графік може змінюватися в залежності від обставин.

Важливі моменти

Графік відключень є орієнтовним, і через ситуацію в енергосистемі можливі коригування в будь-який момент. Також можливі аварійні відключення, про які не завжди повідомляють заздалегідь.

