4 грудня 2025 року в Харкові діятимуть погодинні відключення електроенергії, які будуть реалізовані по чергах протягом доби. Відключення відбуватимуться відповідно до графіка, затвердженого місцевим енергопостачальним підприємством. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Новини.LIVE.
Графіки відключень світла в Харкові на 4.12
- Група 1: 01:00–05:00, 12:00–16:00
- Група 2: 05:00–09:00, 16:00–20:00
- Група 3: 03:00–07:00, 14:00–18:00
- Група 4: 07:00–11:00, 18:00–22:00
За наявною інформацією, для деяких груп відключень (групи 3 і 4) можуть бути зміни, тому важливо стежити за оновленнями від енергетичних компаній.
Чому запроваджено відключення
Запровадження відключень пов’язано з необхідністю зменшення навантаження на енергетичну систему, а також наслідками масованих атак на енергетичну інфраструктуру країни. Це вимушена міра для стабільності енергомережі в умовах підвищеного споживання в зимовий період.
Що радимо жителям Харкова зробити заздалегідь
- Перевірте, до якої черги належить ваша адреса. Для цього можна скористатися сервісами місцевої енергокомпанії.
- Заздалегідь заряджайте мобільні телефони, ноутбуки, пауербанки та іншу техніку.
- Підготуйте альтернативні джерела освітлення: ліхтарі, свічки тощо.
- Плануйте важливі справи (готування їжі, робота, домашні справи) з урахуванням можливих відключень.
- Стежте за офіційними повідомленнями від енергокомпаній, оскільки графік може змінюватися в залежності від обставин.
Важливі моменти
Графік відключень є орієнтовним, і через ситуацію в енергосистемі можливі коригування в будь-який момент. Також можливі аварійні відключення, про які не завжди повідомляють заздалегідь.
