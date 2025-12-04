Close Menu
Четвер, 4 Грудня

Відключення світла в Харкові 4 грудня 2025 року: графік та що потрібно знати

4 грудня 2025 року в Харкові діятимуть погодинні відключення електроенергії.
4 грудня 2025 року в Харкові діятимуть погодинні відключення електроенергії, які будуть реалізовані по чергах протягом доби. Відключення відбуватимуться відповідно до графіка, затвердженого місцевим енергопостачальним підприємством. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Новини.LIVE.

Графіки відключень світла в Харкові на 4.12

  • Група 1: 01:00–05:00, 12:00–16:00
  • Група 2: 05:00–09:00, 16:00–20:00
  • Група 3: 03:00–07:00, 14:00–18:00
  • Група 4: 07:00–11:00, 18:00–22:00

За наявною інформацією, для деяких груп відключень (групи 3 і 4) можуть бути зміни, тому важливо стежити за оновленнями від енергетичних компаній.

Чому запроваджено відключення

Запровадження відключень пов’язано з необхідністю зменшення навантаження на енергетичну систему, а також наслідками масованих атак на енергетичну інфраструктуру країни. Це вимушена міра для стабільності енергомережі в умовах підвищеного споживання в зимовий період.

Що радимо жителям Харкова зробити заздалегідь

  • Перевірте, до якої черги належить ваша адреса. Для цього можна скористатися сервісами місцевої енергокомпанії.
  • Заздалегідь заряджайте мобільні телефони, ноутбуки, пауербанки та іншу техніку.
  • Підготуйте альтернативні джерела освітлення: ліхтарі, свічки тощо.
  • Плануйте важливі справи (готування їжі, робота, домашні справи) з урахуванням можливих відключень.
  • Стежте за офіційними повідомленнями від енергокомпаній, оскільки графік може змінюватися в залежності від обставин.

Важливі моменти

Графік відключень є орієнтовним, і через ситуацію в енергосистемі можливі коригування в будь-який момент. Також можливі аварійні відключення, про які не завжди повідомляють заздалегідь.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові СБУ затримали навідницю ракет РФ, яка працювала у дитячому садку.

