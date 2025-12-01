У перший тиждень грудня, з 1 по 7 число, мережа магазинів «Аврора» запускає нову хвилю акції «Топчики тижня». Це вже традиційна добірка найпопулярніших і найбільш вигідних товарів, які можна придбати зі значними знижками. Акція охоплює десятки категорій: засоби гігієни, побутову хімію, товари для дому, косметику, продукти та сезонні дрібниці. У магазинах зазначають, що грудневі знижки особливо актуальні перед святами, адже дають можливість суттєво зекономити на щоденних покупках, повідомляє Преса України.

Що можна купити за акційною ціною

Під час акції «Топчики тижня» діють реальні знижки на конкретні товари. Ось кілька прикладів позицій, які доступні цього тижня:

Гель для душу 400 мл — акційна ціна 39 грн (звичайна 59 грн, знижка −34%).

— акційна ціна 39 грн (звичайна 59 грн, знижка −34%). Шампунь для волосся 500 мл — 49 грн замість 78 грн (знижка −37%).

— 49 грн замість 78 грн (знижка −37%). Пральний порошок 2 кг — 109 грн, попередня ціна 159 грн (знижка −31%).

— 109 грн, попередня ціна 159 грн (знижка −31%). Серветки вологі 120 шт. — 24 грн замість 36 грн (знижка −33%).

— 24 грн замість 36 грн (знижка −33%). Керамічна кружка з зимовим дизайном — 59 грн замість 95 грн (знижка −38%).

— 59 грн замість 95 грн (знижка −38%). Набір кухонних губок 10 шт. — 15 грн замість 25 грн (знижка −40%).

— 15 грн замість 25 грн (знижка −40%). Шоколад плитковий 100 г — 27 грн замість 42 грн (знижка −35%).

— 27 грн замість 42 грн (знижка −35%). Аромасвічка декоративна — 49 грн замість 79 грн (знижка −38%).

Це лише частина доступного асортименту. У кожному магазині перелік може незначно відрізнятися, але знижки діють на десятки позицій. Повний перелік акційних товарів шукайте на сайті магазину.

Чому варто звернути увагу на акцію

Акція дозволяє заощадити на товарах першої необхідності, які зазвичай купують регулярно. Особливо вигідними є позиції з категорій гігієни, побутової хімії, кухонних товарів та сезонних дрібниць. Знижки сягають 30–40%, що робить закупи значно вигіднішими. Це чудова нагода подбати про запаси, зробити приємні покупки собі або придбати корисні речі для дому, витративши менше.

Як скористатися акцією

Щоб придбати товари за вигідними цінами, достатньо завітати в будь-який магазин «Аврора» у період з 1 по 7 грудня. Покупці можуть переглянути акційний асортимент у торговому залі або у мобільному додатку, де оновлюється повний перелік товарів зі знижками. Акційні позиції позначені відповідними цінниками, а кількість товару може бути обмеженою — тому найпопулярніші пропозиції розкуповують у перші дні акції.

Акція «Топчики тижня» діє лише протягом одного тижня, тож охочим варто поспішити, щоб встигнути придбати найвигідніші позиції за зниженими цінами.

