На 4 грудня 2025 року у Львові та області діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії за графіками, які поділені на черги (групи). Про це повідомляє Преса України з посиланням на Суспільне.

Графік відключень світла у Львові 4.12

Група 1.1 — з 10:00 до 13:30

Група 1.2 — з 13:30 до 17:00

Група 2.1 — з 20:00 до 22:00

Група 2.2 — з 17:00 до 20:00

Група 3.2 — з 09:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:00

Група 4.1 — з 17:00 до 20:00

За наявною інформацією, для груп 3.1 та 4.2 на цей день не планується відключень, тобто ці групи залишаються з постійним електропостачанням.

Чому діють такі графіки?

Причиною введення стабілізаційних відключень є загальна ситуація в енергетичній системі країни, зокрема дефіцит потужностей через пошкодження інфраструктури. Це вимушена міра для стабільності роботи енергомережі, щоб уникнути повного колапсу.

Як перевірити, чи торкнеться відключення вашої адреси?

Щоб дізнатися, чи потрапляє ваша адреса в одну з черг, можна звернутися до офіційних джерел:

Перевірте свою групу за допомогою сайту «Львівобленерго» в розділі “Відключення”.

Використовуйте чат‑ботів у Telegram або Viber, де можна ввести адресу та побачити актуальний графік.

Як підготуватися до відключень?

Перевірте свою групу відключення та заздалегідь заряджайте техніку (телефони, планшети, ноутбуки).

Підготуйте альтернативні джерела освітлення: ліхтарі, свічки тощо.

Плануйте важливі справи (готування, робота на комп’ютері) з урахуванням відключень.

