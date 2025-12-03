У Києві 3 грудня 2025 року діють погодинні графіки відключень електроенергії. Енергетики наголошують, що години вимкнень можуть незначно змінюватися залежно від оперативної ситуації, однак орієнтовні проміжки залишаються актуальними на вказану дату. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Жителів столиці просять за можливості зменшувати споживання електроенергії у години, коли подача відновлюється, аби не створювати різких стрибків навантаження. Також енергетики рекомендують перевірити свою чергу через офіційні ресурси ДТЕК або в чат-ботах, щоб уникнути непорозумінь та підготуватися заздалегідь.

Графік відключень за чергами у Києві на 3 грудня

1.1 — 12:30–16:00, 23:00–24:00;

1.2 — 12:30–16:00;

2.1 — 12:30–16:00;

2.2 — 12:30–16:00;

3.1 — 08:00–10:00, 16:00–19:30;

3.2 — 06:00–09:00, 16:00–19:30;

4.1 — 06:00–09:00, 16:00–19:30;

4.2 — 06:00–09:00, 16:00–19:30;

5.1 — 10:00–12:30, 19:30–23:00;

5.2 — 09:00–12:30, 19:30–21:00;

6.1 — 09:00–12:30, 19:30–23:00;

6.2 — 09:00–12:30, 19:30–23:00.

Відключення світла в Києві 3.12 Відключення світла в Києві 3.12

У середньому кияни залишаються без електропостачання від 3,5 до 7 годин на добу, залежно від черги. Водночас постачальники наголошують, що тривалість може бути меншою у випадку стабілізації частоти та зменшення дефіциту в системі.

Міська влада нагадує, що у столиці працюють пункти незламності, де можна зарядити техніку та отримати доступ до інтернету. Крім того, під час відключень у Києві на маршрути виходить більше комунального транспорту, який не залежить від електромережі. Фахівці також радять жителям підготувати павербанки, тримати зарядженими ліхтарики та відстежувати оперативні оновлення від енергетиків.

Раніше ми розповідали, де знаходиться резиденція Святого Миколая в Києві 2025.