В Україні офіційно стартувала нова онлайн-платформа для військових та ветеранів під назвою «Ветеран PRO». Це єдиний цифровий простір, де зібрані всі послуги, які держава нині надає захисникам та їхнім родинам.
Про це розповідає Преса України з посиланням на Realnist.com.
Для кого створили «Ветеран PRO»
Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова зазначає, що значна частина ветеранів навіть не здогадується про обсяг можливостей і підтримки, на які вони мають право. Отримати інформацію можна через персонального фахівця супроводу або ж у зручному онлайн-форматі — на платформі «Ветеран PRO».
«Поки ми працювали над запуском сервісу, я ще раз переконалася, що дуже багато людей просто не знають про свої права та доступні послуги. І лише за два тижні після запуску платформою скористалися вже понад 30 тисяч унікальних користувачів», — пояснила Калмикова.
Які послуги доступні на платформі
За словами міністерки, платформа зібрала повний перелік державних послуг та сервісів для ветеранів, кожна з яких супроводжується докладною інструкцією: які документи потрібні, куди звертатися і як отримати результат.
Сервіси поділені на кілька категорій:
1. Спеціальні можливості для ветеранів у застосунку «Дія»
- Пошук персонального фахівця супроводу для демобілізованих військових
- Подання заявки на компенсацію за програмою «Ветеранський спорт»
2. Послуги з переходом на портал «Дія»
- Оформлення субсидії
- Подання документів на присвоєння статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
3. Послуги в «Дії» зі спеціальними умовами для ветеранів
- програма доступного житла єОселя
- відновлення пошкодженого майна єВідновлення
Це лише перший етап. Перелік сервісів поступово доповнюватимуть відповідно до потреб спільноти та зворотного зв’язку від користувачів.
Як користуватися сервісом «Ветеран PRO»
Щоб скористатися платформою, необхідно:
- Завантажити або оновити застосунок «Дія» й увійти у власний профіль;
- У меню «Послуги» знайти вкладку «Ветеран PRO»;
- Обрати потрібний сервіс і виконати інструкції.
Що потрібно, щоб розділ з’явився в застосунку
- громадянство України;
- вік від 18 років;
- наявність РНОКПП (податкового номера);
- смартфон зі встановленою «Дією»;
- електронне посвідчення ветерана.
Станом на зараз електронне посвідчення УБД у застосунку «Дія» вже відображається у понад 556 тисяч українських ветеранів та ветеранок.
