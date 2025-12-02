В Україні офіційно стартувала нова онлайн-платформа для військових та ветеранів під назвою «Ветеран PRO». Це єдиний цифровий простір, де зібрані всі послуги, які держава нині надає захисникам та їхнім родинам.

Для кого створили «Ветеран PRO»

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова зазначає, що значна частина ветеранів навіть не здогадується про обсяг можливостей і підтримки, на які вони мають право. Отримати інформацію можна через персонального фахівця супроводу або ж у зручному онлайн-форматі — на платформі «Ветеран PRO».

«Поки ми працювали над запуском сервісу, я ще раз переконалася, що дуже багато людей просто не знають про свої права та доступні послуги. І лише за два тижні після запуску платформою скористалися вже понад 30 тисяч унікальних користувачів», — пояснила Калмикова.

Які послуги доступні на платформі

За словами міністерки, платформа зібрала повний перелік державних послуг та сервісів для ветеранів, кожна з яких супроводжується докладною інструкцією: які документи потрібні, куди звертатися і як отримати результат.

Сервіси поділені на кілька категорій:

1. Спеціальні можливості для ветеранів у застосунку «Дія»

Пошук персонального фахівця супроводу для демобілізованих військових

Подання заявки на компенсацію за програмою «Ветеранський спорт»

2. Послуги з переходом на портал «Дія»

Оформлення субсидії

Подання документів на присвоєння статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

3. Послуги в «Дії» зі спеціальними умовами для ветеранів

програма доступного житла єОселя

відновлення пошкодженого майна єВідновлення

Це лише перший етап. Перелік сервісів поступово доповнюватимуть відповідно до потреб спільноти та зворотного зв’язку від користувачів.

Як користуватися сервісом «Ветеран PRO»

Щоб скористатися платформою, необхідно:

Завантажити або оновити застосунок «Дія» й увійти у власний профіль; У меню «Послуги» знайти вкладку «Ветеран PRO»; Обрати потрібний сервіс і виконати інструкції.

Що потрібно, щоб розділ з’явився в застосунку

громадянство України;

вік від 18 років;

наявність РНОКПП (податкового номера);

смартфон зі встановленою «Дією»;

електронне посвідчення ветерана.

Станом на зараз електронне посвідчення УБД у застосунку «Дія» вже відображається у понад 556 тисяч українських ветеранів та ветеранок.

