У понеділок, 1 грудня 2025 року, у Львові та Львівській області діють погодинні графіки відключень електроенергії. Енергетики повідомляють, що обмеження пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі та необхідністю зниження навантаження на мережу в пікові години споживання. Відключення будуть ротаційними й торкнуться усіх груп споживачів, при цьому тривалі багатогодинні знеструмлення наразі не прогнозуються. Про це повідомляє Преса України з посиланням на LVIV.MEDIA.

За інформацією енергокомпанії, 1 грудня для львів’ян діють такі часові проміжки можливих вимкнень світла за групами споживачів:

група 1.1 – 10:00–12:30 та 19:30–22:00

група 1.2 – 09:00–12:30 та 19:30–22:00

група 2.1 – 06:00–09:00 та 16:00–19:30

група 2.2 – 12:30–16:00

група 3.1 – 16:00–19:30

група 3.2 – 12:30–16:00

група 4.1 – 08:00–12:30 та 22:00–24:00

група 4.2 – 10:00–12:30 та 19:30–22:00

група 5.1 – 12:30–16:00

група 5.2 – 16:00–19:30

група 6.1 – 12:30–16:00

група 6.2 – 16:00–20:00

Мешканцям рекомендують заздалегідь перевірити, до якої групи вони належать, та спланувати свій день з урахуванням можливих перерв у електропостачанні. Зокрема, радять зарядити телефони й павербанки, підготувати ліхтарики чи інші автономні джерела освітлення, а також за можливості перенести використання енергоємних приладів на час, коли світло гарантовано буде.

Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. У разі різкого зростання споживання або додаткових аварійних відключень можливі позапланові вимкнення. Громадян закликають економно використовувати електроенергію, не вмикати одночасно багато потужних побутових приладів та слідкувати за оновленнями офіційної інформації.

