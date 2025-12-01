Грудень 2025 року багатий на великі релігійні свята — цього місяця відзначатимемо Різдво, а також низку важливих свят і Днів Ангела. Іменини здавна мали особливе значення: вважалося, що святий покровитель, ім’ям якого назвали дитину, захищає її протягом усього життя та допомагає у важкі моменти. Тож День Ангела — це не просто дата в календарі, а особливий день для кожної людини. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Нижче ділимось оновлений календар чоловічих та жіночих іменин на грудень, який допоможе вчасно привітати рідних та друзів, а також стане у пригоді тим, хто підбирає ім’я для новонародженої дитини з огляду на церковні свята та дати вшанування святих.

Головні зміни Днів Ангела у грудні

У зв’язку з переходом на новий стиль змінилися дати відзначення деяких важливих свят, до яких прив’язані й Дні Ангела. Варто звернути увагу на такі ключові дати грудня:

6 грудня — День Святого Миколая Чудотворця (раніше відзначали 19 грудня).

4 грудня — День Святої великомучениці Варвари (раніше 17 грудня).

25 грудня — Різдво Христове (раніше 7 січня).

27 грудня — День Святого первомученика Стефана (раніше 9 січня).

31 грудня — День преподобної Меланії (Маланки) (раніше 13 січня).

Повний календар іменин на грудень 2025 року

1 грудня — Антон, Дмитро.

2 грудня — Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.

3 грудня — Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.

4 грудня — Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юлія.

5 грудня — Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій.

6 грудня — Максим, Микола.

7 грудня — Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.

8 грудня — Анфіса, Кирило.

9 грудня — Василь, Володимир, Ганна, Олександр, Софрон, Степан.

10 грудня — Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна.

11 грудня — Данило, Іван, Лука, Микола, Петро.

12 грудня — Спиридон, Олександр.

13 грудня — Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків.

14 грудня — Микола, Филимон.

15 грудня — Василь, Іларіон, Іона, Олександр, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.

16 грудня — Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.

17 грудня — Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

18 грудня — Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.

19 грудня — Аглая, Григорій, Ілля, Тимофій.

20 грудня — Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.

21 грудня — Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.

22 грудня — Анастасія, Дмитро, Теодор, Федір, Анна.

23 грудня — Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.

24 грудня — Агата, Євгенія, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.

25 грудня — Августина, Агрипина, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола, Олександр, Юхим.

26 грудня — Антоніна, Лука, Степан, Теодор, Тихін, Федір.

27 грудня — Степан, Агата, Аркадій, Ігнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Симон, Юхим.

28 грудня — Агрипина, Варвара, Веніамін, Ганна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Марк, Мотрена, Наталія, Ян.

29 грудня — Анісія, Антон, Аріна, Данило, Лев, Макар, Марія.

30 грудня — Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Емілія, Єремій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян.

31 грудня — Меланія, Михайло, Петро.

