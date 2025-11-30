В Україні готуються значні зміни в сфері безпеки на дорогах — планується відновлення обов’язкового технічного огляду (техогляду) для всіх транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі.

Про це в інтерв’ю ЦТС розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач, передає Преса України.

Обов’язковий техогляд для всіх автомобілів

За словами посадовця, впровадження обов’язкового техогляду стане політично складним кроком, але Україна змушена виконати цю вимогу, оскільки це є базовою вимогою Європейського Союзу.

Наразі технічний контроль в Україні проходять лише комерційні вантажівки та автобуси.

“Техогляд має бути обов’язковим для всіх транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі. У Європі це основний регламент, який є обов’язковим для виконання”, — підкреслив Деркач.

Також планується введення придорожнього технічного контролю. Це означає, що фахівці контрольних служб зможуть зупиняти автомобілі на дорогах і здійснювати повний технічний огляд транспортних засобів.

Новий підхід до сертифікації вживаних авто

Уряд змінює підхід до сертифікації вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну. За словами Деркача, нинішня система сертифікації є неефективною, часто корупційною та не відповідає стандартам ЄС.

Нова ініціатива передбачає запровадження першого обов’язкового техогляду для кожного імпортованого вживаного автомобіля, що дозволить здійснювати технічний контроль при ввезенні.

“Цей новий підхід поступово призведе до обов’язкового технічного огляду для всіх транспортних засобів”, — пояснив заступник міністра.

Очікується, що відповідні законопроєкти можуть бути частиною пакету євроінтеграційних змін, які Україна впроваджує для гармонізації своїх норм з європейським законодавством.

