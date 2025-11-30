Міністерство оборони України розширило можливості застосунку “Резерв+” для оформлення відстрочок від мобілізації. Тепер військовозобов’язані можуть подавати запити онлайн, зокрема, для нової категорії осіб — тих, у кого батьки мають інвалідність I чи II групи.

Згідно з публікацією Міністерства оборони України, цей новий вид відстрочки дозволяє громадянам, чиї батьки мають інвалідність, подавати запит без необхідності звертатися до територіальних центрів комплектування або надавати додаткові документи, передає Преса України.

Як отримати відстрочку через “Резерв+”

Процес оформлення відстрочки дуже простий. Для цього потрібно:

Подати запит через застосунок “Резерв+”. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо підстави для відстрочки підтверджуються, вона буде надана автоматично, а інформація з’явиться в електронному військово-обліковому документі користувача.

Вся процедура займає від кількох хвилин до кількох годин і не вимагає збору довідок або відвідування будь-яких установ.

Хто може оформити відстрочку через “Резерв+”?

На даний момент нова послуга доступна для військовозобов’язаних, які є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, якщо в сім’ї присутній лише один з батьків.

Для підтвердження підстав необхідно, щоб дані про інвалідність батька або матері були актуальними в Єдиному інформаційному системі соціальної страховки (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду України. Крім того, відомості про сім’ю мають бути в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС), а у записі про народження — вказано РНОКПП батька або матері з інвалідністю.

Відстрочка автоматично продовжуватиметься відповідно до нового порядку, що діє з 1 листопада 2025 року.

Види онлайн-відстрочок у “Резерв+”

Зараз у застосунку “Резерв+” доступні 11 типів відстрочок від мобілізації, серед яких:

Люди з інвалідністю;

Тимчасово непридатні до служби;

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

Ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

Ті, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

Жінки та чоловіки військових з дитиною;

Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

Студенти та аспіранти;

Працівники вищої та професійної освіти.

Онлайн-сервіс “Резерв+”

Застосунок “Резерв+” було створено Міністерством оборони для спрощення процесу оформлення відстрочок від мобілізації та зменшення бюрократії. Спочатку в ньому можна було оформити відстрочки для обмеженого кола категорій, таких як люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю та студенти.

Сервіс інтегрований із державними реєстрами, що дає змогу автоматично підтверджувати підстави для відстрочки без необхідності подавати довідки або відвідувати територіальні центри комплектування.

Раніше ми повідомляли, що у додатку “Армія+” з’явились нові рапорти для військових.