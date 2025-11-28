Останній тиждень Рожевої п’ятниці у Сільпо — вигідні пропозиції до 03.12

У мережі супермаркетів «Сільпо» розпочався фінальний тиждень великої акції Рожева п’ятниця. Герой бренду — Жабофей — вже «спіймав» найвигідніші пропозиції, серед яких знижки сягають до –65%, повідомляє Преса України.
Триватиме акція лише до 3 грудня, тож покупцям радять поспішити, адже частину позицій швидко розкуповують.
Що у знижковому топі цього тижня
У межах Рожевої п’ятниці діють акційні пропозиції на найпопулярніші категорії товарів:
- 🍷 Ква-міцне — знижки до –55%
- 🥂 Ква-ігристе — до –50%
- 🍣 Ква-делікатеси — до –52%
- ☕ Ква-кава і ква-солощі — до –56%
- 🎁 Ква-подарунки та товари для затишку — до –50%
- 🧼 Ква-засоби для дому — рекордні до –65%
- 🛒 Ква-власні марки «Сільпо» — до –58%
Асортимент у кожній категорії включає популярні товари: від святкових напоїв і делікатесів до побутової хімії та подарункових наборів, що особливо актуально напередодні зимових свят.
Як скористатися акцією
Замовити акційні товари можна кількома способами:
- у мобільному застосунку «Сільпо»;
- на сайті silpo.ua;
- або ж безпосередньо у супермаркетах мережі.
Для онлайн-замовлень доступна доставка до дверей, що дозволяє отримати покупки швидко і зручно.
Коли закінчаться знижки
Рожева п’ятниця діє лише до 3 грудня включно. В «Сільпо» наголошують: попит на акційні товари традиційно високий, тому варто не відкладати покупки.
Також в Сільпо діє акція «Цінотижики» з 27 листопада по 3 грудня.