Останній тиждень Рожевої п’ятниці у Сільпо — вигідні пропозиції до 03.12

У мережі супермаркетів «Сільпо» розпочався фінальний тиждень великої акції Рожева п’ятниця. Герой бренду — Жабофей — вже «спіймав» найвигідніші пропозиції, серед яких знижки сягають до –65%, повідомляє Преса України.

Триватиме акція лише до 3 грудня, тож покупцям радять поспішити, адже частину позицій швидко розкуповують.

Що у знижковому топі цього тижня

У межах Рожевої п’ятниці діють акційні пропозиції на найпопулярніші категорії товарів:

🍷 Ква-міцне — знижки до –55%

— знижки 🥂 Ква-ігристе — до –50%

— 🍣 Ква-делікатеси — до –52%

— ☕ Ква-кава і ква-солощі — до –56%

— 🎁 Ква-подарунки та товари для затишку — до –50%

— 🧼 Ква-засоби для дому — рекордні до –65%

— рекордні 🛒 Ква-власні марки «Сільпо» — до –58%

Асортимент у кожній категорії включає популярні товари: від святкових напоїв і делікатесів до побутової хімії та подарункових наборів, що особливо актуально напередодні зимових свят.

Як скористатися акцією

Замовити акційні товари можна кількома способами:

у мобільному застосунку «Сільпо» ;

; на сайті silpo.ua ;

; або ж безпосередньо у супермаркетах мережі.

Для онлайн-замовлень доступна доставка до дверей, що дозволяє отримати покупки швидко і зручно.

Коли закінчаться знижки

Рожева п’ятниця діє лише до 3 грудня включно. В «Сільпо» наголошують: попит на акційні товари традиційно високий, тому варто не відкладати покупки.

Також в Сільпо діє акція «Цінотижики» з 27 листопада по 3 грудня.