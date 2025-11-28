Close Menu
Актуально
П’ятниця, 28 Листопада

Рожева п’ятниця у Сільпо: знижки до 65% на продукти, напої та товари для дому

Интересное
Останній тиждень Рожевої п’ятниці у Сільпо — вигідні пропозиції до 03.12
У мережі супермаркетів «Сільпо» розпочався фінальний тиждень великої акції Рожева п’ятниця. Герой бренду — Жабофей — вже «спіймав» найвигідніші пропозиції, серед яких знижки сягають до –65%, повідомляє Преса України.

Триватиме акція лише до 3 грудня, тож покупцям радять поспішити, адже частину позицій швидко розкуповують.

Що у знижковому топі цього тижня

У межах Рожевої п’ятниці діють акційні пропозиції на найпопулярніші категорії товарів:

  • 🍷 Ква-міцне — знижки до –55%
  • 🥂 Ква-ігристе — до –50%
  • 🍣 Ква-делікатеси — до –52%
  • ☕ Ква-кава і ква-солощі — до –56%
  • 🎁 Ква-подарунки та товари для затишку — до –50%
  • 🧼 Ква-засоби для дому — рекордні до –65%
  • 🛒 Ква-власні марки «Сільпо» — до –58%

Асортимент у кожній категорії включає популярні товари: від святкових напоїв і делікатесів до побутової хімії та подарункових наборів, що особливо актуально напередодні зимових свят.

Як скористатися акцією

Замовити акційні товари можна кількома способами:

  • у мобільному застосунку «Сільпо»;
  • на сайті silpo.ua;
  • або ж безпосередньо у супермаркетах мережі.

Для онлайн-замовлень доступна доставка до дверей, що дозволяє отримати покупки швидко і зручно.

Коли закінчаться знижки

Рожева п’ятниця діє лише до 3 грудня включно. В «Сільпо» наголошують: попит на акційні товари традиційно високий, тому варто не відкладати покупки.

Також в Сільпо діє акція «Цінотижики» з 27 листопада по 3 грудня.

