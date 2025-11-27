У мережі супермаркетів Сільпо з 27 листопада по 3 грудня триває новий тиждень акцій «Цінотижики». Це регулярна пропозиція, яка оновлюється щочетверга та дозволяє покупцям значно зекономити на продуктах харчування й товарах для дому, повідомляє Преса України.

Знижки цього тижня

У межах «Цінотижиків» традиційно представлені десятки акційних позицій у різних категоріях. Зокрема, знижки поширюються на:

молочні продукти, сири, м’ясні та ковбасні вироби;

крупи, макарони, бакалію, соуси та консерви;

солодощі, снеки та напої;

побутову хімію, засоби гігієни та товари для дому.

Асортимент може дещо відрізнятися залежно від конкретного супермаркету, однак у кожній торговій точці представлений широкий перелік акційних товарів.

Приклади товарів, які доступні у «Цінотижиках» цього тижня

Список не є повним — актуальний перелік товарів та ціни слід уточнювати у супермаркетах або на офіційному сайті мережі.

Масло солодковершкове «Ферма» екстра 82,5% 180 г — 84.99 грн (знижка ~43%)

(знижка ~43%) Хурма «Корольок» 100 г — 6.99 грн (знижка ~11%)

(знижка ~11%) Фісташки смажені солоні 150 г — 99.00 грн (знижка ~46%)

(знижка ~46%) Пиво Stella Artois 0,5 л — 34.99 грн (знижка ~40%)

(знижка ~40%) Кухонний набір (дошки) 2 шт. — 199.00 грн (знижка ~46%)

(знижка ~46%) Сирок глазурований «Дольче» кокос 36 г — 10.99 грн (знижка ~46%)

(знижка ~46%) Крем-сир Philadelphia 195 г — приблизно 109.90 грн

Сир вершковий Piatnica Twoj Smak 135 г — приблизно 49.90 грн

Шоколад Milka 90 г з малиною та кремом — приблизно 49.99 грн

Ковбаски (с/к, м’ясо птиці) від «Дмитрук» 80 г — приблизно 38.99 грн

Пельмені «Три ведмеді Мішутка» 400 г — приблизно 67.99 грн

Кукурудза консервована «Премія» 340 г — приблизно 34.99 грн

Арахіс смажений солоний 500 г — приблизно 69.99 грн

Чипси Lay’s Max рифлені, 95 г — приблизно 36.99 грн

Ківі Голд (корзина) — приблизно 59.99 грн

Асортимент і ціни можуть змінюватися залежно від конкретного магазину та регіону. Щоб дізнатися про всі актуальні акційні товари цього тижня, варто перевірити інформацію безпосередньо у супермаркеті.

Чому акція вигідна саме зараз

Період перед зимою — традиційний час, коли українці роблять запаси базових продуктів та речей першої необхідності. Акція «Цінотижики» дозволяє оновити їх за суттєво зниженими цінами.

Завдяки різноманітності пропозицій економія можлива як на повсякденних покупках, так і на сезонних товарах для дому.

Як скористатися вигідними пропозиціями

Нові акції з’являються щочетверга.

У магазинах акційні товари позначені спеціальними цінниками «Цінотижики».

Пропозиції діють як у супермаркетах, так і при онлайн-замовленні через застосунок або сайт Сільпо.

Що буде після 3 грудня

Після завершення цього тижня мережа традиційно оновить перелік знижок. Покупцям варто стежити за новими пропозиціями, оскільки вони можуть охоплювати як харчові продукти, так і сезонні або імпортні товари.

