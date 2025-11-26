30 листопада 2025 року у Львові відбудеться одне з найочікуваніших музичних подій осені — концерт «Klavdia Petrivna: Тур Україною 2025»! Відомою артисткою, чия творчість завоювала серця мільйонів слухачів, буде представлено унікальне шоу, що поєднує ліричні композиції з енергійними гімнами, пише Преса України.

Зустрічайте улюблену зірку у Malevich Concert Arena о 19:00.

Чому варто відвідати концерт?

Талановита артистка: Klavdia Petrivna — голос нового покоління, який вже встиг здобути популярність після численних аншлагів у столиці та резонансу в музичному просторі.

Klavdia Petrivna — голос нового покоління, який вже встиг здобути популярність після численних аншлагів у столиці та резонансу в музичному просторі. Емоційне шоу: Унікальна концертна програма, де кожна пісня стає міні-спектаклем, об’єднуючи щемку лірику з енергійними гімнами.

Унікальна концертна програма, де кожна пісня стає міні-спектаклем, об’єднуючи щемку лірику з енергійними гімнами. Незабутня атмосфера: Цей концерт стане справжнім святом музики і емоцій, яке запам’ятається надовго.

Квитки на концерт та їх вартість

Квитки на концерт «Klavdia Petrivna: Тур Україною 2025» можна придбати онлайн. Ціна квитків варіюється залежно від категорії, але загалом варто очікувати ціну від 350 до 1200 гривень. Більше інформації про доступні варіанти та актуальну вартість можна дізнатися на офіційних сайтах продажу квитків.

Де купити квитки?

Квитки можна придбати через офіційні платформи, такі як:

Не втрачайте можливість бути частиною цієї неймовірної події осені!

Також ми розповідали, що IVAN LIULENOV дасть концерт у Житомирі 15 грудня.