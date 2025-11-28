Другий сезон українського серіалу «Прикордонники» продовжує демонструвати випробування, через які проходять курсанти, готуючись стати офіцерами Державної прикордонної служби. Восьма серія сезону стала однією з найбільш емоційних та драматичних, оскільки показує, як персонажі стикаються з викликами особистого та професійного характеру, пише Преса України.

Події 8 серії

У новому епізоді курсанти отримують практичне завдання, яке моделює реальну ситуацію на державному кордоні. Група має діяти як єдиний підрозділ, однак внутрішні конфлікти ставлять під загрозу результат усього навчання.

У центрі сюжету — протистояння між двома курсантами, яке набирає обертів після помилки під час тренування. Наставники змушені втрутитися, аби не допустити розколу всередині взводу. Паралельно розвивається особиста лінія Дарини, якій доводиться приймати складне рішення щодо подальшої служби.

Епізод також дає більше інформації про минуле Віктора Криницького — досвідченого викладача, чия історія впливає на підготовку майбутніх офіцерів. Завершується серія напруженою сценою, що готує ґрунт для фіналу сезону.

Головні ролі у серіалі

У другому сезоні «Прикордонників» знялися:

Євген Ламах — Толік

— Толік Дмитро Павко — Андрій

— Андрій Анастасія Нестеренко — Дарина

— Дарина Володимир Ращук — Іван Криницький

— Іван Криницький Дмитро Сова — інструктор академії

— інструктор академії Катерина Варченко, Ігор Портянко, Анастасія Іванюк та інші

Акторський склад підсилено новими героями, що додає драматичної динаміки та оновлює сюжетні лінії.

Де дивитись онлайн

Другий сезон серіалу «Прикордонники» доступний для перегляду на платформі Kyivstar TV, де серія виходить ексклюзивно та у високій якості. Нові епізоди з’являються щотижня, а глядачі можуть переглядати як окремі серії, так і повний сезон.

