Серіал «Ховаючи колишню» — це нова українська драма з елементами чорної комедії. Сюжет розгортається у сучасному Києві: четверо чоловіків зустрічаються на похороні спільної колишньої — жінки-військової, яка загинула на фронті. Саме ця церемонія стає неочікуваною точкою для початку історії: герої, які раніше не знали один одного, уперше зустрілися разом. Кожен з них вважав, що їхні почуття до колишньої були справжніми — і тепер вони сумніваються, чи так це насправді, пише Преса України.

Далі історія розгортається упродовж року: кожна серія — нова зустріч чоловіків у барі, який був улюбленим місцем загиблої. Там вони разом переживають втрату, говорять про стосунки, любов, дружбу, ревнощі, надії та спроби зрозуміти — не лише її, але й себе.

Це серіал про втрату, пам’ять, відверті чоловічі розмови та спробу знайти відповіді й прийти до миру із собою, у контексті сучасної України та війни.

Акторський склад

У головних ролях задіяні:

  • Олександр Рудинський
  • В’ячеслав Довженко
  • Артур Логай
  • Слава Бабенков

Режисером і сценаристом серіалу є Сергій Кулибишев.

Формат, атмосфера, тональність

  • «Ховаючи колишню» — камерний міні-серіал: сильні емоції, живі діалоги, глибина та щирість без зайвої громіздкості.
  • Бар — основна локація, яка спеціально збудована, щоб зосередити увагу на персонажах, їхніх емоціях і стосунках.
  • Хоч серіал про втрату й сум, він водночас про щирість, самоіронію, мужність відчувати і говорити, про справжні розмови, які часто залишаються за кадром.

Де і коли дивитися — перша серія онлайн

  • Прем’єра серіалу відбулася 26 листопада 2025 року.
  • Серіал доступний ексклюзивно на платформі SWEET.TV.
  • У день прем’єри стали доступні одразу перші п’ять серій.
  • Для перегляду потрібна підписка на платформі.

