Кіберзлочинці активізувалися і почали відправляти українцям підроблені електронні листи, які нібито містять інформацію про заборгованість перед “Нова пошта”. Компанія підкреслює, що ці повідомлення не мають жодного відношення до офіційних каналів групи NOVA.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на офіційне звернення “Нової пошти” у Telegram.

Як виглядає схема шахрайства

Злочинці використовують логотип компанії, підробляють адресу відправника і намагаються створити у користувачів враження, що вони мають борг, щоб змусити їх відкривати вкладення або переходити за небезпечними посиланнями.

Основні правила безпеки

Перевіряйте адресу відправника. Листи від “Нової пошти” надходять лише з офіційних доменів. Звертайте увагу на будь-які підозрілі зміни в адресах або помилки в написанні.

Листи від “Нової пошти” надходять лише з офіційних доменів. Звертайте увагу на будь-які підозрілі зміни в адресах або помилки в написанні. Не відкривайте сумнівні листи. Уникайте переходів за посиланнями, надісланими від незнайомих або сумнівних відправників.

Уникайте переходів за посиланнями, надісланими від незнайомих або сумнівних відправників. Дійте у разі підозрілої активності. Якщо ви випадково відкрили підозріле вкладення або посилання, негайно змініть паролі і перевірте активні сесії у ваших акаунтах. Завершіть усі незнайомі сесії через налаштування безпеки.

Якщо ви випадково відкрили підозріле вкладення або посилання, негайно змініть паролі і перевірте активні сесії у ваших акаунтах. Завершіть усі незнайомі сесії через налаштування безпеки. Увімкніть двофакторну аутентифікацію. Це підвищить рівень захисту для вашої пошти, месенджерів, банківських акаунтів та інших важливих облікових записів.

Це підвищить рівень захисту для вашої пошти, месенджерів, банківських акаунтів та інших важливих облікових записів. Видаляйте підозрілі листи. Переміщення таких листів у спам і їх подальше видалення допоможе знизити ймовірність повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Реакція компанії

Відділ кібербезпеки “Нової пошти” вже працює над припиненням фішингової кампанії та активно співпрацює з відповідними службами й провайдерами для обмеження діяльності шахраїв. У компанії закликають користувачів бути уважними та дотримуватися порад щодо захисту своїх даних.

Раніше ми повідомляли, що Нова пошта підвищує тарифи з 1 грудня.