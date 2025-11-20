Close Menu
П’ятниця, 21 Листопада

Нова пошта підвищує тарифи: що зміниться і як це вплине на клієнтів

Дяченко Олена  Украина Коментарів немає2 хвилин читання
Компанія «Нова пошта» оголосила про зміни в тарифах на доставку, які набудуть чинності з 1 грудня 2025 року. Тепер вартість доставки залежатиме від двох основних критеріїв: локальні відправлення по місту та доставка по Україні. Також будуть введені доплати за додаткові габарити посилок і відсутність упаковки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт НП.

Нові тарифи на доставку

Локальна доставка (в межах міста):

  • До 2 кг — 60 грн (без змін).
  • До 10 кг — 100 грн (було 90 грн).
  • До 30 кг — 160 грн (було 140 грн).

Доставка по Україні:

  • До 2 кг — 80 грн (без змін).
  • До 10 кг — 120 грн (було 110 грн).
  • До 30 кг — 180 грн (було 160 грн).

Додаткові зміни та доплати

Крім підвищення базових тарифів, вводяться наступні доплати:

  • Доплата за отримання посилки в поштоматі — +10 грн.
  • Перевезення посилки з габаритом понад 120 см або без коробки — +100 грн.
  • Перевезення палетів між відділеннями — подорожчання на +50-250 грн залежно від ваги та площі.
  • Вантажі понад 30 кг — тариф збільшується на +1 грн за кожний додатковий кілограм, а при габариті понад 120 см — +150 грн.
  • Перевезення шин та дисків також дорожчає — на +15-50 грн залежно від типу.

Що залишиться без змін

  • Тарифи для посилок до 2 кг як локально, так і по Україні залишаються без змін.
  • Комісія за оголошену цінність до 500 грн, пакети до 4 кг, конверти для документів та деякі інші послуги залишаються включеними у вартість без змін.

Як це вплине на клієнтів

Зміни в тарифах, ймовірно, будуть відчутними як для звичайних користувачів, так і для бізнес-клієнтів. Для інтернет-магазинів, які часто надсилають більші посилки або вантажі, підвищення вартості доставки може стати серйозною статтею витрат. Для фізичних осіб, які відправляють дрібні посилки до 2 кг, вартість доставки не зміниться, але варто враховувати додаткові доплати за нестандартну упаковку або великі габарити.

Рекомендації для клієнтів

  • Перед відправленням обов’язково перевіряйте вагу та габарити відправлення, щоб уникнути додаткових доплат.
  • Упаковуйте товар у коробку або стандартний пакет, щоб уникнути додаткової плати за відсутність упаковки.
  • Якщо ви відправляєте палету, вантаж або шини, враховуйте нові тарифи, оскільки ці категорії товарів підвищилися в ціні.
  • Плануйте витрати на доставку з урахуванням нових тарифів, особливо якщо ви часто робите відправлення.

Ці зміни в тарифах дозволяють компанії покривати витрати на логістику, підвищуючи якість обслуговування та збереження конкурентоспроможності на ринку.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта запускає власні поштомати, які працюватимуть без світла.

