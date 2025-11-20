Компанія «Нова пошта» оголосила про зміни в тарифах на доставку, які набудуть чинності з 1 грудня 2025 року. Тепер вартість доставки залежатиме від двох основних критеріїв: локальні відправлення по місту та доставка по Україні. Також будуть введені доплати за додаткові габарити посилок і відсутність упаковки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт НП.
Нові тарифи на доставку
Локальна доставка (в межах міста):
- До 2 кг — 60 грн (без змін).
- До 10 кг — 100 грн (було 90 грн).
- До 30 кг — 160 грн (було 140 грн).
Доставка по Україні:
- До 2 кг — 80 грн (без змін).
- До 10 кг — 120 грн (було 110 грн).
- До 30 кг — 180 грн (було 160 грн).
Додаткові зміни та доплати
Крім підвищення базових тарифів, вводяться наступні доплати:
- Доплата за отримання посилки в поштоматі — +10 грн.
- Перевезення посилки з габаритом понад 120 см або без коробки — +100 грн.
- Перевезення палетів між відділеннями — подорожчання на +50-250 грн залежно від ваги та площі.
- Вантажі понад 30 кг — тариф збільшується на +1 грн за кожний додатковий кілограм, а при габариті понад 120 см — +150 грн.
- Перевезення шин та дисків також дорожчає — на +15-50 грн залежно від типу.
Що залишиться без змін
- Тарифи для посилок до 2 кг як локально, так і по Україні залишаються без змін.
- Комісія за оголошену цінність до 500 грн, пакети до 4 кг, конверти для документів та деякі інші послуги залишаються включеними у вартість без змін.
Як це вплине на клієнтів
Зміни в тарифах, ймовірно, будуть відчутними як для звичайних користувачів, так і для бізнес-клієнтів. Для інтернет-магазинів, які часто надсилають більші посилки або вантажі, підвищення вартості доставки може стати серйозною статтею витрат. Для фізичних осіб, які відправляють дрібні посилки до 2 кг, вартість доставки не зміниться, але варто враховувати додаткові доплати за нестандартну упаковку або великі габарити.
Рекомендації для клієнтів
- Перед відправленням обов’язково перевіряйте вагу та габарити відправлення, щоб уникнути додаткових доплат.
- Упаковуйте товар у коробку або стандартний пакет, щоб уникнути додаткової плати за відсутність упаковки.
- Якщо ви відправляєте палету, вантаж або шини, враховуйте нові тарифи, оскільки ці категорії товарів підвищилися в ціні.
- Плануйте витрати на доставку з урахуванням нових тарифів, особливо якщо ви часто робите відправлення.
Ці зміни в тарифах дозволяють компанії покривати витрати на логістику, підвищуючи якість обслуговування та збереження конкурентоспроможності на ринку.
