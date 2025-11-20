Компанія «Нова пошта» оголосила про зміни в тарифах на доставку, які набудуть чинності з 1 грудня 2025 року. Тепер вартість доставки залежатиме від двох основних критеріїв: локальні відправлення по місту та доставка по Україні. Також будуть введені доплати за додаткові габарити посилок і відсутність упаковки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на сайт НП.

Нові тарифи на доставку

Локальна доставка (в межах міста):

До 2 кг — 60 грн (без змін).

До 10 кг — 100 грн (було 90 грн).

До 30 кг — 160 грн (було 140 грн).

Доставка по Україні:

До 2 кг — 80 грн (без змін).

До 10 кг — 120 грн (було 110 грн).

До 30 кг — 180 грн (було 160 грн).

Додаткові зміни та доплати

Крім підвищення базових тарифів, вводяться наступні доплати:

Доплата за отримання посилки в поштоматі — +10 грн.

Перевезення посилки з габаритом понад 120 см або без коробки — +100 грн.

Перевезення палетів між відділеннями — подорожчання на +50-250 грн залежно від ваги та площі.

Вантажі понад 30 кг — тариф збільшується на +1 грн за кожний додатковий кілограм, а при габариті понад 120 см — +150 грн.

Перевезення шин та дисків також дорожчає — на +15-50 грн залежно від типу.

Що залишиться без змін

Тарифи для посилок до 2 кг як локально, так і по Україні залишаються без змін.

Комісія за оголошену цінність до 500 грн, пакети до 4 кг, конверти для документів та деякі інші послуги залишаються включеними у вартість без змін.

Як це вплине на клієнтів

Зміни в тарифах, ймовірно, будуть відчутними як для звичайних користувачів, так і для бізнес-клієнтів. Для інтернет-магазинів, які часто надсилають більші посилки або вантажі, підвищення вартості доставки може стати серйозною статтею витрат. Для фізичних осіб, які відправляють дрібні посилки до 2 кг, вартість доставки не зміниться, але варто враховувати додаткові доплати за нестандартну упаковку або великі габарити.

Рекомендації для клієнтів

Перед відправленням обов’язково перевіряйте вагу та габарити відправлення, щоб уникнути додаткових доплат.

Упаковуйте товар у коробку або стандартний пакет, щоб уникнути додаткової плати за відсутність упаковки.

Якщо ви відправляєте палету, вантаж або шини, враховуйте нові тарифи, оскільки ці категорії товарів підвищилися в ціні.

Плануйте витрати на доставку з урахуванням нових тарифів, особливо якщо ви часто робите відправлення.

Ці зміни в тарифах дозволяють компанії покривати витрати на логістику, підвищуючи якість обслуговування та збереження конкурентоспроможності на ринку.

Раніше ми розповідали, що Укрпошта запускає власні поштомати, які працюватимуть без світла.