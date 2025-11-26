7 грудня в Києві, в ТРЦ “Lavina”, відбудеться щорічний благодійний захід “Під подушкою”, організований інфлюенсеркою та амбасадоркою соціальних проєктів Дашею Квітковою.

Що таке захід “Під подушкою”

Благодійний захід “Під подушкою” проводиться вже третій рік поспіль. Щороку Даша Квіткова організовує свято для дітей та їхніх батьків, метою якого є збір коштів для допомоги дітям, які борються з раком.

“Для мене надзвичайно важливо, щоб діти, які хворіють на рак, мали можливість отримати вчасну та якісну діагностику. Це є основою для коректної терапії та одужання. Ми проводимо цей захід, щоб підтримати родини, які борються з хворобою. Діти мають право на щасливе дитинство, поза лікарняними стінами. І ми здатні їм допомогти”, — поділилася своїми думками Даша Квіткова.

Програма заходу

Цього року захід розпочнеться о 14:00. Заплановані виступи талановитих дітей, інтерактивні зони від українських брендів та великий концерт за участю таких артистів: KOLA, ALEKSEEV, Анна Буткевич, SWOIIA, GEED, RONY, ULIANA ROYCE, Diana Gloster, Настя Балог, NICOLE.

Особливістю заходу стане розіграш автомобіля серед глядачів. Всі кошти, отримані від розіграшу, будуть спрямовані на діагностику дітей, які борються з раком.

Інформація для відвідувачів

Захід відбудеться 7 грудня в ТРЦ “Lavina”. Початок розважальної програми — о 14:00. Вхід для всіх відвідувачів вільний.

