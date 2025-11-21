29 листопада 2025 року в Києві, в Палаці Україна, відбудеться концерт улюбленої команди “30 плюс”. З оновленим складом та новою програмою, ці гумористи запрошують усіх приєднатися до вечора сміху та радості, пише Преса України.

Коли і де

29 листопада 2025 року о 18:00

Палац Україна, Київ, вул. В. Васильківська, 103

Що чекати на концерті?

“30 плюс” – це команда, яка здобула популярність у всій країні. Вони – багаторазові учасники та фіналісти шоу “Ліга Сміху”, актори відомих серіалів та теле- й ютуб-проєктів. У їхньому репертуарі — гумор, який не залишить байдужим жодного глядача, а також актуальні теми, які торкнуться кожного. Вони обіцяють не тільки веселий настрій, а й легку ностальгію, що змусить посміятись до сліз.

На сцені — Вадік Новіцький, Інна Приходько та весь колектив, готові подарувати незабутній вечір. І не важливо, скільки вам років — 18, 30 чи 60 — цей концерт підходить абсолютно для всіх, адже гумор здатний об’єднати людей незалежно від віку.

Спеціальні умови для глядачів

Діти до 7 років — безкоштовний вхід, якщо не потрібно окреме місце.

— безкоштовний вхід, якщо не потрібно окреме місце. Молодші 18 років можуть відвідувати концерт лише у супроводі дорослих, які несуть за них відповідальність.

Безпека на заході

У разі оголошення повітряної тривоги концерт буде призупинено, і глядачі зможуть пройти в найближче укриття на території Палацу Україна. Після відбою захід продовжиться.

Чому варто відвідати концерт?

Не пропустіть можливість відпочити, зарядитись позитивними емоціями та підтримати наших захисників! Частина коштів з концерту буде спрямована на допомогу українським військовим.

Де придбати квитки та ціни

Офіційний сайт Палацу Україна : квитки можна придбати на офіційному сайті Національного палацу мистецтв “Україна” — palac.ua.

: квитки можна придбати на офіційному сайті Національного палацу мистецтв “Україна” — palac.ua. Онлайн‑сервіс Kontramarka: також доступні квитки через популярну платформу — kontramarka.ua.

Ціни на квитки стартують від 440 грн до 1980 грн.

Придбати квитки легко — просто перейдіть за посиланнями, виберіть місця та оформіть покупку. Не пропустіть шанс стати частиною цього чудового гумористичного шоу!

Раніше ми розповідали про концерт IVAN LIULENOV у Житомирі 15 грудня.