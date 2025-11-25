В Україні розпочалося тестування нової технології Starlink Direct to Cell від компанії SpaceX. Ця інноваційна система дозволяє абонентам Київстар надсилати та отримувати SMS навіть у місцях, де немає звичайного мобільного покриття.

Преса України з посиланням на РБК-України, як підключити функцію Starlink Direct to Cell на вашому смартфоні.

Starlink Direct to Cell: чому ця технологія важлива?

Starlink Direct to Cell може стати критично важливим інструментом зв’язку під час блекаутів або в важкодоступних районах, таких як села, гірські місцевості чи прифронтові зони.

Завдяки цій технології, користувачі можуть залишатися на зв’язку навіть під час тривалих відключень електроенергії, в віддалених регіонах або там, де інфраструктура пошкоджена або ще не відновлена. Це особливо важливо для рятувальників, гуманітарних місій та громадян, які живуть у прифронтових зонах.

Це також відкриває нові можливості для бізнесу, який може підтримувати роботу навіть у тих місцях, де немає стабільного мобільного покриття.

Україна стала першою країною в Європі, яка почала використовувати систему Starlink Direct to Cell.

Важливість SMS в умовах воєнного часу

У складні моменти кожне повідомлення може бути критично важливим. Як зазначив CEO компанії “Київстар” Олександр Комаров, для багатьох українців SMS може стати єдиним способом зв’язку в екстремальних умовах.

Наразі через обмежену пропускну здатність супутникового каналу підтримується лише обмін SMS. Однак в подальшому планується додавання голосових викликів та мобільного інтернету.

Як працює технологія Starlink Direct to Cell?

Технологія доступна для смартфонів з підтримкою 4G (LTE) на Android. Для пристроїв на iOS підтримка з’явиться після найближчого оновлення на моделях iPhone 13 і новіших.

Щоб підключити Starlink Direct to Cell, вам потрібно перебувати на відкритому повітрі в зоні відсутності звичайного мобільного покриття. Додаткових платежів за використання цієї технології не стягується.

Покриття доступне на всій території України, за винятком тимчасово окупованих районів, прикордонних зон та місць активних бойових дій.

Як скористатися Starlink Direct to Cell?

Технічні вимоги

Щоб підключити технологію, вам потрібно:

Використовувати SIM-картку з підтримкою 4G.

Ваш смартфон або модем має підтримувати 4G (LTE) і працювати в мережі оператора.

Для Android-пристроїв це працює вже зараз, а для iOS функція буде доступна після оновлення на iPhone 13 та новіші моделі.

Як підключити?

Перейдіть на відкритий простір для стабільного супутникового сигналу. Увімкніть автоматичний вибір мережі на своєму смартфоні. Перевірте налаштування: відкрийте «Підключення» та «Мобільні мережі», виберіть свою SIM-картку і активуйте «Автоматичний вибір мережі». Після підключення до супутникової мережі, в рядку стану з’явиться напис “Kyivstar-SpaceX”.

Зараз доступний лише обмін SMS, тому голосові виклики та мобільний інтернет будуть доступні на наступних етапах.

Що робити, якщо SMS не відправляється?

Якщо SMS не вдається надіслати:

Перевірте, що ваш смартфон підключений саме до мережі “Kyivstar-SpaceX” (255707 4G). Переконайтеся, що пристрій не переключився назад на звичайну 4G-мережу. Повторіть спробу надсилання повідомлення.

Згідно з тестами в Новій Зеландії, доставка SMS може зайняти від 3 до 10 хвилин. В Україні також триває тестування для оцінки роботи технології в локальних умовах.

Важливість для національної безпеки

Starlink Direct to Cell забезпечує зв’язок навіть у віддалених або пошкоджених районах, що є важливим для безпеки громадян. Як зазначила Голова НКЕК Лілія Мальон, ця технологія стане додатковим рівнем захисту під час надзвичайних ситуацій та воєнного часу.

Starlink Direct to Cell — це потужний інструмент зв’язку в умовах війни, відключень електроенергії або у віддалених регіонах, де відсутнє звичне мобільне покриття. Технологія дозволить залишатися на зв’язку в найскладніших умовах і має великий потенціал для розширення функціоналу, включаючи голосові виклики та мобільний інтернет у майбутньому.

