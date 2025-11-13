YouTube, як і інші соціальні платформи, формує стрічку рекомендацій на основі вашої активності: переглядів, лайків, коментарів і навіть пошукових запитів. З часом алгоритм починає нав’язувати відео, які вам уже не цікаві, а головна сторінка перетворюється на хаотичний набір роликів.

Преса України, посилаючись на матеріал сайту Technology Personalized, зібрало прості способи, як «перезавантажити» рекомендації YouTube і налаштувати їх під себе майже з нуля.

Вимикайте рекомендації від окремих каналів

Якщо в стрічці постійно з’являються відео з каналів, які вас дратують або взагалі не цікавлять, їх можна приховати. Для цього натисніть на три крапки біля ролика на головній сторінці та оберіть пункт «Не рекомендувати відео з цього каналу». Після цього контент саме від цього автора більше не з’являтиметься в рекомендаціях, хоча відео на подібну тематику від інших каналів усе ще можуть показуватися.

Позначайте ролики як «Нецікаво»

Будь-яке відео чи плейлист на YouTube можна приховати окремо, навіть якщо це канал, на який ви підписані. Натисніть на три крапки поруч із відео або плейлистом і виберіть опцію «Нецікаво». Такий сигнал повідомляє алгоритму, що вам не подобається конкретний ролик або подібний тип контенту. Чим частіше ви користуєтеся цією можливістю, тим точніше YouTube розуміє, що варто прибрати з вашої стрічки.

Відписуйтеся від каналів, які більше не дивитеся

Якщо ви давно підписані на канал, але його відео вже не викликають інтересу, не варто тримати таку підписку «про запас». Спочатку можна вимкнути рекомендації від цього каналу, а потім повністю відписатися. Для цього зайдіть на сторінку каналу й натисніть «Відписатися» — це працює і в браузері, і в мобільному застосунку.

У застосунку відкрийте вкладку «Підписки», натисніть «Усі», перегляньте список каналів та виберіть ті, що більше не актуальні. Повторюйте процес, поки не приберете всі підписки, які лише засмічують вам стрічку.

Коригуйте музичні вподобання в YouTube Music

Музика, яку ви слухаєте в YouTube Music, також впливає на загальні рекомендації на YouTube. Якщо ви бездумно запускаєте будь-які треки чи плейлисти, це може спотворювати ваші рекомендації. Намагайтеся свідоміше обирати музичний контент, частіше слухати те, що вам справді подобається. Тоді й пропозиції на головній сторінці YouTube будуть точнішими і відповідатимуть вашим смакам.

Користуйтеся режимом інкогніто в застосунку

Коли вам потрібно подивитися щось «одноразове» — наприклад, відео за випадковим посиланням чи ролик на сумнівну тематику — краще не псувати цим історію переглядів. У мобільному застосунку YouTube для цього є режим інкогніто.

Відкрийте свій профіль і виберіть «Увімкнути інкогніто». У цьому режимі переглянуті відео не записуються в історію й не впливають на подальші рекомендації. Коли закінчите, знову зайдіть у профіль і натисніть «Вимкнути інкогніто», щоб повернутися до звичайного режиму перегляду.

Очищуйте історію переглядів

Найсильніший фактор, який формує рекомендації, – це ваша історія переглядів. Якщо її повністю стерти, YouTube почне показувати контент майже з нуля, більше орієнтуючись на ваші нові дії.

У браузері:

натисніть на меню біля логотипа YouTube;

перейдіть у розділ «Історія»;

оберіть «Очистити всю історію переглядів» і підтвердьте дію.

У мобільному застосунку:

відкрийте профіль;

перейдіть у «Історія»;

натисніть на три крапки;

оберіть «Очистити всю історію переглядів».

Після цього всі відео з історії буде видалено без можливості відновлення, а рекомендації з часом «перебудуються» під нову активність.

Приберіть лайки зі старих відео

Лайки також сигналізують алгоритму, який контент вам нібито подобається. Якщо ви роками тиснули «подобається» на різні ролики, це може формувати хаотичні рекомендації. Щоб обнулити вплив лайків, їх можна видалити.

На комп’ютері: відкрийте меню поруч із логотипом YouTube і перейдіть у розділ «Вподобані відео». Біля кожного ролика натисніть на три крапки й оберіть «Видалити з вподобаного». Якщо вподобаних відео надто багато, зручніше скористатися розділом історії активності Google, де можна одним кроком стерти дані про всі лайки, дизлайки, коментарі й відповіді.

У застосунку: зайдіть у профіль, відкрийте налаштування (значок шестерні), виберіть пункт «Керувати всією історією» і перейдіть у вкладку «Взаємодії». Тут можна видалити всі лайки, дизлайки, коментарі та відповіді, щоб вони більше не впливали на рекомендації.

Не ігноруйте опитування від YouTube

Час від часу YouTube може показувати короткі опитування: які теми чи формати відео вам цікаві, що ви хочете бачити на головній сторінці частіше. Не пропускайте ці запитання й відповідайте чесно. Так ви даєте платформі прямий сигнал про свої вподобання, а алгоритм зможе точніше підбирати відео.

Створіть додатковий акаунт для «експериментів»

Якщо ви часто «гуляєте» по різних темах – від дитячих мультиків до технічних лекцій – але не хочете, щоб усе це змішувалося в рекомендаціях, варто завести другий акаунт. На ньому можна дивитися будь-який контент, не турбуючись про те, як це вплине на основну стрічку.

У застосунку для перемикання акаунтів натисніть на фото профілю, оберіть «Змінити акаунт» і виберіть потрібний. Основний акаунт залиште для улюблених каналів і тем, а другий — для випадкових переглядів, трендів і «несерйозного» контенту. Альтернативний варіант — частіше користуватися режимом інкогніто.

Частіше дивіться відео з вкладки «Підписки»

Щоб рекомендації залишалися максимально релевантними, намагайтеся більше дивитися відео з каналів, на які ви свідомо підписалися. Перейдіть у вкладку «Підписки» й запускайте ролики звідти, а не випадкові відео з головної.

Алгоритм орієнтуватиметься на цей контент як на пріоритетний, тож у стрічці частіше з’являтимуться ролики в схожій тематиці й стилі. Це допомагає підтримувати рекомендації в «чистому» стані й не перетворювати головну сторінку на смітник випадкових відео.

