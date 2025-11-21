Магазин EVA підготував для своїх клієнтів чудові знижки на популярні товари для дому та побуту на 21 листопада 2025 року. Це можливість заощадити на необхідних продуктах для щоденного використання. Учасники акції можуть придбати товар за спеціальними цінами, що дозволить оновити домашні запаси без зайвих витрат, повідомляє Преса України.

Перелік товарів дня з акційними знижками 21.11

Somat — Таблетки для миття посуду в посудомийній машині Somat Classic, 2×95 шт: 939 ₴ (‑53%)

Ці знижки дозволяють придбати продукцію від провідних брендів за вигідними цінами, що робить їх ідеальними для щоденного використання в будь-якому домогосподарстві.

Чому варто скористатись акцією?

Знижки до 60% — Це значна економія на товарах, які часто використовуються вдома. Ви зможете придбати високоякісні засоби для чищення та прибирання за вигідними цінами, що особливо важливо в умовах економії. Популярні бренди — Всі товари в акції відомі бренди, які давно зарекомендували себе на ринку. Такі марки, як Somat, Fairy, Finish, Bref, Cif, Mr. Proper та Domestos, забезпечують високу ефективність та довговічність продуктів. Обмежена пропозиція — Акція діє лише 21 листопада 2025 року, тому потрібно поспішити, щоб не пропустити можливість купити потрібні товари за такими вигідними цінами. Великий асортимент — Пропозиція охоплює різні категорії товарів для дому: від засобів для миття посуду до чищення туалету та кухні. Це дозволяє зробити покупки для всіх потреб вашого дому в одному місці.

Як придбати акційні товари?

Перейдіть на офіційний сайт магазину EVA — eva.ua, де можна знайти цілу категорію товарів дня з актуальними знижками. Виберіть потрібні товари, додайте їх до кошика та оформлюйте покупку. Магазин пропонує зручні способи оплати та доставку, що зробить процес покупки максимально комфортним. Якщо ви не хочете пропустити вигідні пропозиції, підпишіться на розсилки та оновлення магазинів EVA, щоб отримувати новини про майбутні знижки та акції.

Переваги покупок в EVA

Зручний онлайн-шопінг — Купуйте безпосередньо через інтернет, не виходячи з дому.

— Купуйте безпосередньо через інтернет, не виходячи з дому. Швидка доставка — EVA забезпечує швидку доставку до вашої оселі, що зручно для тих, хто не має часу на походи в магазин.

— EVA забезпечує швидку доставку до вашої оселі, що зручно для тих, хто не має часу на походи в магазин. Різноманітність — В асортименті EVA можна знайти не лише побутову хімію, але й косметику, аксесуари для дому, іграшки, одяг та багато іншого.

Цього дня акція на побутову хімію в EVA — чудова можливість заощадити на товарах, які ви щодня використовуєте. Поспішайте придбати товари з великими знижками та подаруйте собі комфорт у будинку за вигідною ціною.

Варто нагадати, що в Епіцентрі діє великий розпродаж з 3 по 27 листопада.