У мережі «Епіцентр К» оголошено тривалий промоперіод з 03.11.2025 до 27.11.2025, протягом якого частина асортименту продається зі знижкою до 60%. Пропозиція поширюється на акційні товари, а економія рахується від цін, що діяли до старту кампанії. Кількість акційних позицій обмежена, тому найпопулярніші категорії можуть швидко розпродаватися в перші дні. Роздрібна мережа залишає за собою право змінювати ціни у період дії промо, передає Преса України.

Як працює знижка до 60% і що важливо знати

Формулювання «до 60%» означає, що кінцева ціна конкретного товару може бути меншою на частку в межах зазначеного порогу від попередньої ціни. Деякі позиції отримають максимальне зниження, інші — скромніші відсотки, що залежить від категорії, наявності та цінової політики постачальників. Якщо товар одночасно бере участь в іншій акції або має окрему «економію» у магазині, покупцю необхідно обрати, за якими умовами він хоче купити саме цю позицію. Таке правило допомагає уникнути арифметики «знижка на знижку», коли підсумковий дисконт міг би бути некоректним. Практика вибору умов поширена у великих мережах, тож перед оплатою варто попросити консультанта показати обидва варіанти розрахунку.

Що можна купити по акції

Мішки для побутового сміття для будівельного сміття, 120 л — 109.43 грн

Настільна лампа акумуляторна Enerlight Vega 9 Вт біла — 262 грн

— Плитка Allore Group Marry White F P R Mat 60×60 см — 494.25 грн/м²

— Мультіпіч Philips Ovi Dual Flex NA150/00 — 5 899 грн

— Сковорода Krauff Koln 28 см — 445 грн

— Чайник заварювальний Flambeey Greenwich 600 мл — 274.50 грн

— Рушникосушарка електрична Evro-Termo ЧЧБ6 500 х 600 мм — 3 484.20 грн

— Генератор бензиновий Konner & Sohnen KS BASIC 1,8 кВт — 15 299 грн

— Набір плівок UP! MC011 44,5 см (10 шт) — 265 грн

— Рукавички Compass з покриттям ПВХ крапка XL — 20 грн

— Плитка Allore Group Wood Beige F PR NR Mat 15×60 см — 367.20 грн/м²

— Набір серветок AUTO ASSISTANCE MTS6-220 — 113.25 грн

— Штукатурка BauGut ZPT Цементно-стартова 25 кг — 145.60 грн

— Рукавички Compass з покриттям PBX крапка XL — 20 грн

— Зарядна станція ZENDURE SuperBase 1000M (1016 Вт·год) — 19 999 грн

— Світильник стельовий Sensio Sky Wave 45 Вт білий — 429 грн

Не лише маленьку частина акційних товарів листопада, решту шукайте на сайті.

Категорії, де найчастіше з’являються акції

За спостереженнями ринку, найбільший попит у листопаді мають товари для дому, ремонту та сезонні покупки. Магазини зазвичай формують пропозиції так, щоб у кожній великій категорії були привабливі позиції різних брендів і цінових рівнів. Покупцям корисно перевіряти як онлайн-каталог, так і цінники у торговельній залі, адже інколи локальні магазини мають власні спецпропозиції. Також доцільно стежити за наборами й комплектами: часто вони дають сумарну вигоду кращу, ніж купівля одиничних товарів. Враховуючи обмежену кількість акційного товару, вдалим рішенням буде планувати візит на початок тижня або в ранкові години.

Приклад порівняння та що запитати на місці

Щоб зручно орієнтуватися у промоперіоді, тримайте напохваті кілька контрольних параметрів.

По-перше, фіксуйте «до» і «після» для ключових покупок, щоб бачити реальну економію.

По-друге, звіряйте наявність товару і термін поставки, якщо потрібна доставка.

По-третє, уточнюйте умови повернення та гарантії, адже вони не повинні погіршуватися лише через акційний статус.

Як купити вигідніше: короткий чеклист

Перед тим як оформляти покупку на акції, варто перевірити кілька важливих моментів і зорієнтуватися у виборі умов. Нижче короткий перелік дій, що допоможе зекономити і не пропустити справді хороші пропозиції, коли попит високий, а полиця оновлюється щодня. Слід пам’ятати, що в разі перетину кількох акцій потрібно обрати одну схему розрахунку, і касир має пояснити різницю у підсумку. Такий підхід дисциплінує бюджет і запобігає зайвим витратам на емоціях. А якщо виникають сумніви, телефонуйте на гарячу лінію та просіть деталізований розрахунок.

перевірте попередню ціну та відсоток знижки на ціннику або у додатку;

порівняйте умови: «акція мережі» чи «окрема економія» — оберіть вигіднішу;

уточніть гарантію, умови повернення і наявність необхідних аксесуарів;

зафіксуйте вартість доставки або самовивозу, щоб не «з’їсти» знижку логістикою;

плануйте покупки на початок періоду, адже популярні позиції швидко закінчуються.

