Прем’єра другого сезону серіалу «Прикордонники» відбулася 17 листопада 2025 року. Новий сезон продовжує історію курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Кіно 24.

Другий сезон серіалу «Прикордонники» продовжить занурювати глядачів у складний і напружений світ навчання та служби прикордонників. 2-га серія обіцяє багато емоційних та драматичних моментів, а також випробувань для курсантів, які мають стати справжніми героями.

Глядачі побачать, як герої долатимуть нові випробування, коли їхній наставник, Іван Криницький, вже не так просто керує їхнім становленням, а з’являються нові виклики, внутрішні конфлікти і романтичні лінії. У другій серії герої мають справу з серйозним завданням на полігоні, що перевіряє їхню готовність до служби на кордоні. Під час цієї серії відбувається неочікуваний інцидент, який змушує курсантів діяти як справжні прикордонники.

Актори

У другому сезоні серіалу «Прикордонники» беруть участь:

Володимир Ращук — у ролі Івана Криницького, наставника курсантів.

— у ролі Івана Криницького, наставника курсантів. Катерина Варченко — в ролі одного з викладачів академії.

— в ролі одного з викладачів академії. Анастасія Іванюк — одна з центральних курсанток.

— одна з центральних курсанток. Дмитро Павко — актор, що грає одного з чоловічих курсантів.

Де дивитися онлайн

Серіал «Прикордонники» можна подивитися на платформі Kyivstar ТБ, де також вийшов перший сезон. 2 серія вже доступна для перегляду на цій та інших OTT-платформах.

