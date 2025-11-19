Close Menu
П’ятниця, 21 Листопада

Серіал «Прикордонники. 2 курс»: що нового в другому сезоні та де дивитися 2 серію онлайн

Дяченко Олена  Культура Коментарів немає2 хвилин читання
«Прикордонники» 2 сезон, 2 серія: сюжет, актори та де дивитися онлайн
Прем’єра другого сезону серіалу «Прикордонники» відбулася 17 листопада 2025 року. Новий сезон продовжує історію курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Кіно 24.

Другий сезон серіалу «Прикордонники» продовжить занурювати глядачів у складний і напружений світ навчання та служби прикордонників. 2-га серія обіцяє багато емоційних та драматичних моментів, а також випробувань для курсантів, які мають стати справжніми героями.

Глядачі побачать, як герої долатимуть нові випробування, коли їхній наставник, Іван Криницький, вже не так просто керує їхнім становленням, а з’являються нові виклики, внутрішні конфлікти і романтичні лінії. У другій серії герої мають справу з серйозним завданням на полігоні, що перевіряє їхню готовність до служби на кордоні. Під час цієї серії відбувається неочікуваний інцидент, який змушує курсантів діяти як справжні прикордонники.

Актори

У другому сезоні серіалу «Прикордонники» беруть участь:

  • Володимир Ращук — у ролі Івана Криницького, наставника курсантів.
  • Катерина Варченко — в ролі одного з викладачів академії.
  • Анастасія Іванюк — одна з центральних курсанток.
  • Дмитро Павко — актор, що грає одного з чоловічих курсантів.

Де дивитися онлайн

Серіал «Прикордонники» можна подивитися на платформі Kyivstar ТБ, де також вийшов перший сезон. 2 серія вже доступна для перегляду на цій та інших OTT-платформах.

