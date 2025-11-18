«Життя на трьох» — український комедійний серіал, який розповідає про трьох абсолютно різних чоловіків, змушених жити разом в одній орендованій квартирі. Їхні характери, погляди на життя та стилі життя кардинально відрізняються, що стає джерелом численних комічних ситуацій.

Серіал показує, як герої вчаться дружити, долати побутові та особистісні випробування і знаходити приводи для сміху навіть у найскладніших обставинах. Про сюжет і де дивитись 8 серію онлайн розповідає Преса України.

Що нового в серії 8

У 8-й серії герої зіштовхуються з новими побутовими та емоційними викликами: один з персонажів отримує шанс здійснити свою давню мрію, що призводить до конфліктів і змушує переглянути правила спільного життя. Ця серія поєднує гумор із щирістю, показуючи, як навіть найхаотичніший побут можна перетворити на дружнє пригода.

Хто в акторському складі

У головних ролях:

Кирило Ханін — ІТ-спеціаліст, відповідальний і стриманий, який змушений брати на себе роль «старшого» в квартирі.

— ІТ-спеціаліст, відповідальний і стриманий, який змушений брати на себе роль «старшого» в квартирі. Альберт Малик — син багатого батька, який відмовився від комфортного життя, щоб випробувати свободу.

— син багатого батька, який відмовився від комфортного життя, щоб випробувати свободу. Артем Верьовка — сценарист і творчий хаос, з яким важко, але цікаво жити разом.

Також у серіалі беруть участь Ольга Узун, Сергій Петько та інші.

Де дивитись серію 8 онлайн

Серіал доступний для перегляду на платформі SWEET.TV — легальному онлайн-ресурсі з українським дубляжем. Нові серії виходять регулярно, тому варто перевіряти розклад на сайті або в додатку платформи.

Для кого цей серіал

Серіал буде цікавий глядачам, які люблять легкі і веселі історії про дружбу та побутові труднощі. Він поєднує гумор і щирість, показуючи, що навіть у найскладніших умовах можна зберігати оптимізм і вчитися жити разом. Крім того, серіал є актуальним для тих, хто цікавиться українським контентом і хоче дивитися сучасні серіали з акторами нового покоління.

Якщо ви шукаєте щось легке і доброзичливе для вечірнього перегляду — «Життя на трьох», серія 8 стане чудовим вибором.

