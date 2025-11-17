У неділю, 16 листопада 2025 року, глядачі побачили 8 випуск реаліті «Зважені та щасливі 2025», який став екватором сезону. Саме на цьому етапі учасники вже пройшли половину шляху, але боротьба за нове життя тільки посилюється. Про це повідомляє Преса України з посиланням на СТБ.

Центральною темою випуску став баланс: між їжею та заборонами, тренуваннями та виснаженням, особистими цілями та командною підтримкою. Саме ця ідея визначила всі випробування й емоційні повороти епізоду.

Головна інтрига 8 випуску: баланс і подвійний ризик

Восьмий випуск приніс учасникам одразу кілька нових викликів, які вплинули на результати зважування. Головним випробуванням стала вікторина на спеціальних платформах: учасники відповідали на запитання про схуднення та здорові звички, а за кожну помилку змушені були відступати на менш стійку позицію. Чим більше неправильних відповідей, тим складніше було втримати рівновагу не лише окремому учаснику, а й усій команді.

Кульмінацією конкурсу стала умова, що падіння з платформи або добровільний вихід означали «штраф» у вигляді +1 кг на зважуванні. Додаткову інтригу створив і подвійний ризик вильоту: цього тижня проєкт покинуло одразу двоє героїв, один за результатами відсотка схуднення, а другий — за рішенням команди, що програла.

Ведучі та експерти нового сезону

Сезон 2025 року об’єднав одразу кількох добре відомих глядачам експертів, які супроводжують учасників на шляху до фізичних і психологічних змін. Ведучим проєкту став Даніель Салем, який відповідає за атмосферу на майданчику, пояснює правила та підтримує учасників у складні моменти.

За тренувальний процес відповідають найсильніший чоловік планети та тренер Олексій Новіков, а також найрезультативніша тренерка проєкту Марина Боржемська, які поєднують жорстку дисципліну й мотивуючу підтримку.

Харчуванням опікується лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус, що формує для героїв стратегію «чистого» схуднення.

Психологічний бік змін допомагає опрацювати коуч Дмитро Карпачов, який працює з травмами, страхами та внутрішніми блоками учасників.

Де і коли дивитися 8 випуск «Зважені та щасливі 2025»

Глядачі, які пропустили ефір 16 листопада або хочуть переглянути восьмий випуск ще раз, можуть зробити це онлайн. Офіційний сайт СТБ пропонує повний запис епізоду в розділі «Зважені та щасливі 2025», де зібрані всі випуски сезону та новини проєкту.

Також шоу доступне на офіційному YouTube-каналі «Зважені та щасливі», де сформовано плейлист 10 сезону 2025 року.

Окремі платформи, зокрема Teleportal, теж надають можливість легального онлайн-перегляду епізодів різних сезонів.

Для тих, хто віддає перевагу телевізійному ефіру, нові випуски надалі виходитимуть у вечірньому прайм-таймі на каналі СТБ згідно з сіткою мовлення.

