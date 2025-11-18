М’яке сяйво свічок, улюблені мелодії Різдва і вся родина поруч – це мрія, що вже скоро стане реальністю. У Києві відбудеться незабутній концерт «Різдвяна класика при свічках», який запрошує вас поринути в атмосферу зимових свят. Концерт відбудеться 8 грудня 2025 року о 19:00, повідомляє Преса України.

Чому варто піти на концерт «Різдвяна класика при свічках» у Києві?

Чарівні мелодії, що незмінно супроводжують зимові свята.

Розкішне виконання від струнного квартету Black Tie.

Вечір, який варто провести з дорогими серцю людьми, насолоджуючись музикою і атмосферою свята.

Особливий музичний вечір

Це буде особливий концерт, де тепле світло сотень свічок стане ніжним фоном для найвідоміших різдвяних мелодій. На сцені — струнний квартет Black Tie, що здобув популярність завдяки своєму емоційному та професійному виконанню, яке вже полюбилося українській публіці.

Українська та світова різдвяна класика

У програмі концерту — різдвяні хіти з української та світової музичної скарбниці: «Щедрик», «Добрий вечір тобі», «Нова радість стала», O Holy Night, Silent Night, All I Want for Christmas Is You, Let It Snow, White Christmas. Прозвучать також саундтреки з кіносаги Harry Potter та інші композиції, без яких неможливо уявити святкування Різдва. Це мелодії, які огортають теплом і дарують відчуття наближення дива. Вечір, сповнений ніжного світла, чарівної музики та спокою, стане ідеальним способом подарувати собі та близьким частинку святкового настрою.

Квитки на концерт

Квитки на концерт «Різдвяна класика при свічках» можна придбати через офіційний сайт організаторів та в касах концертного залу, а також через інтернет-сервіси Concert.ua, KARABAS, Kontramarka та інші. Ціна квитка коливається від 350 до 800 гривень, залежно від місця в залі. Рекомендуємо купити квитки заздалегідь, оскільки кількість місць обмежена.

Не пропустіть можливість зануритися в атмосферу святкового настрою і насолодитися чудовою музикою в компанії близьких!

Також ми розповідали, що KADNAY вперше дадуть великий сольний концерт у Києві.