Український інді-електро-поп гурт KADNAY, який уже понад десять років вражає публіку своєю яскравою музикою та сценічною енергією, готує для фанатів особливу подію. Вперше колектив виступить із великим сольним концертом у МЦКМ (Жовтневому палаці) в Києві. Коли відбудеться концерт, скільки коштують квитки та де їх придбати – далі в матеріалі Преса України.

Що відомо про гурт KADNAY

Гурт KADNAY був заснований у 2012 році двома талановитими музикантами — Дмитром Каднаєм та Пилипом Коляденком. Вони створили унікальне звучання, яке поєднує інді, електроніку, синт-поп і фанк. Їхня музика вирізняється драйвовими ритмами, емоційною глибиною та щирістю виконання.

За роки існування гурт став постійним учасником фестивалів і клубних концертів по всій Україні, зібравши велику армію прихильників. KADNAY відомі своїми LIVE-виступами, наповненими пристрастю, харизмою і живою енергетикою.

Що чекати від концерту

Вечір у Жовтневому палаці обіцяє бути особливим: KADNAY виступлять у розширеному складі — 12 музикантів на сцені. Це дозволить створити ще потужніше та більш насичене звучання.

Разом із продакшн-командою Serious & Co гурт підготував:

спеціальні лайв-версії улюблених треків;

вражаюче світлове шоу;

продуманий візуальний ряд;

нове звучання і потужний саунд, який перенесе слухачів у світ KADNAY.

Кожен виступ гурту — це не просто концерт, а повноцінний перформанс, який заряджає емоціями і залишає відчуття свята.

Музика, що об’єднує покоління

Хіти «Відчуваю» і «Відпусти» стали справжніми саундтреками молодіжних тусовок. Після участі у національному відборі на Євробачення-2018 із піснею Beat of the Universe про гурт заговорили не лише в Україні, а й за її межами.

У квітні 2025 року колектив презентував новий альбом «Квітами на глибині», який став етапом творчого переосмислення — більш ліричним, глибоким і особистим.

Відеоробота, що підкорила глядачів

На окрему увагу заслуговує кліп «Запах твого волосся», який зняв відомий режисер Алан Бадоєв. Це зворушлива історія про пам’ять, кохання і внутрішні переживання, передані через ніжну естетику кадру. Відео стало справжнім хітом і вже набрало понад 1,2 мільйона переглядів на YouTube.

Кліп підкреслює емоційну глибину нового альбому та демонструє, наскільки KADNAY вміють поєднувати музику й візуальне мистецтво.

Де і коли відбудеться концерт

Дата: 30 листопада

30 листопада Відкриття дверей: 18:00

18:00 Початок концерту: 19:00

19:00 Місце проведення: МЦКМ «Жовтневий палац» (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Цей виступ стане однією з головних музичних подій осені — вечором, який обіцяє бути сповненим емоцій, яскравих вражень і справжньої енергетики живої музики.

Ціна квитків та де купити

Вартість квитків стартує від 450 грн, залежно від сектора та платформи продажу; окремі майданчики зазначають діапазон до ≈2990 грн за місця ближче до сцени. Придбати квитки можна онлайн на перевірених сервісах — Concert.ua (показує від 450 грн), Karabas, Kontramarka (фіксує діапазон 550–2990 грн) та Kasa.com.ua (також від 450 грн). Рекомендуємо оформляти купівлю лише на офіційних сторінках події та заздалегідь обирати місця, адже ціни можуть змінюватися з наближенням дати концерту.

