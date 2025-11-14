Мережа супермаркетів VARUS оголосила нову акційну пропозицію під гаслом «Різномаїжжя щодня». У межах акції покупцям обіцяють оновлення знижок щодня, щоб зробити повсякденні покупки доступнішими, передає Преса України.

З 13 листопада по 19 листопада 2025 року відвідувачі супермаркетів зможуть придбати улюблені товари за зниженими цінами та сформувати вигідний продуктовий кошик. У компанії наголошують, що формат акції орієнтований на регулярних покупців, які слідкують за календарем знижок і планують свої візити до магазину наперед. Саме тому кожен день тижня стає додатковою можливістю зекономити.

Період проведення та основні умови акції

Акція «Різномаїжжя щодня» діє у VARUS з 13 листопада 2025 року по 19 листопада 2025 року

включно. У цей період мережа традиційно працює за акційним циклом «з четверга по середу», коли оновлюється перелік промоційних позицій та змінюються цінники на полицях. Покупцям варто враховувати, що знижки поширюються на визначені акційні товари, які зазначені в рекламних матеріалах та календарі знижок. Важливий нюанс: акція діє за умови наявності товару в конкретному супермаркеті, тож фактичний асортимент зі знижками може дещо відрізнятися залежно від магазину. У VARUS рекомендують перед поїздкою переглядати актуальний каталог чи промосторінку, щоб спланувати покупки.

Як працює календар знижок у VARUS

Ключова ідея кампанії — «новий день, нові знижки», тож саме календар знижок стає головним орієнтиром для відвідувачів. Щодня частина позицій отримує додаткові промо, а частина акцій може змінюватися залежно від дня тижня. Це дозволяє ротацію товарів та підтримку широкого асортименту знижок у різних категоріях — від продуктів щоденного споживання до побутових дрібниць.

Покупець може заздалегідь переглянути, в які дні тижня вигідніше купувати певні групи товарів, і таким чином розподілити бюджет. Такий формат зручний для сімей, що роблять великі закупи раз чи двічі на тиждень, і для тих, хто відвідує супермаркет майже щодня. Переглянути оновлений акційний каталог можна за посиланням.

.На які товари варто звернути увагу

Організатори акції роблять акцент на популярних товарах, які найчастіше потрапляють у споживчий кошик. Це можуть бути базові продукти харчування, напої, товари для сніданку, крупи, бакалія, снеки, а також засоби для дому та особистої гігієни.

Зазвичай у таких календарях знижок представлені як власні торгові марки мережі, так і продукція відомих брендів, тому покупці можуть обирати між економ-сегментом та преміальнішими позиціями.

Для тих, хто звик порівнювати ціни та стежити за акціями, «Різномаїжжя щодня» може стати способом вчасно відстежити знижку саме на той товар, який потрібен найбільше. У поєднанні з іншими програмами лояльності це дозволяє суттєво скоротити витрати на щотижневі покупки.

Поради покупцям, як вигідно скористатися акцією

Щоб максимально використати можливості акції, варто підійти до покупок продумано. Перед візитом до супермаркету корисно скласти список необхідних товарів та переглянути, які з них вже беруть участь у «Різномаїжжя щодня». Якщо є можливість, варто відвідати магазин саме в ті дні, коли потрібні категорії мають найбільші знижки.

Покупці часто поєднують календар акцій із плануванням меню на тиждень, щоб одразу закупити продукти для кількох страв. Додаткові бонуси може давати участь у програмі лояльності або використання мобільного додатку мережі, де інколи доступні персональні пропозиції.

У спрощеному вигляді алгоритм вигідних покупок під час акції виглядає так:

переглянути календар знижок VARUS на період 13–19 листопада;

відмітити дні, коли знижки діють на найпотрібніші категорії;

скласти список продуктів і товарів для дому на тиждень;

порівняти акційні ціни з звичайними, аби оцінити реальну економію;

по можливості об’єднати покупки з карткою лояльності чи іншими бонусами.

Можливості акційних покупок у мережі VARUS

Мережа VARUS позиціонує «Різномаїжжя щодня» як регулярну можливість купувати більше за менші гроші, не чекаючи великих сезонних розпродажів. Календар знижок, що оновлюється щотижня з четверга по середу, допомагає зробити шопінг більш передбачуваним і зручним для різних категорій покупців. Завдяки гнучкому формату акції кожен може обрати власний день для економних покупок і сформувати продуктовий кошик з урахуванням найвигідніших пропозицій поточного тижня.

