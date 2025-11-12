Мережа АТБ‑Маркет розпочинає черговий тиждень з акційною пропозицією «Економія», яка стартує 12 листопада та триватиме до 18 листопада 2025 року. Акція передбачає суттєві знижки на широкий асортимент товарів — продукти харчування, напої, побутову хімію та інші товари повсякденного вжитку. Ключова ідея акції — заощадити, скориставшись вигідними цінами в магазинах мережі, передає Преса України.

Умови акції

В рамках акції «Економія» покупці отримують:

знижки на обрані товари до ‑40 % або більше — залежно від категорії товарів.

акційні ціни діють за наявності товару на складі відповідного магазину АТБ.

акційні пропозиції доступні у всіх магазинах мережі АТБ‑Маркет по Україні, докиується період дії каталогу — з 12 до 18 листопада.

Найцікавіші товари в акції

Серед акційних товарів можна знайти:

ковбасні вироби (наприклад, «Шинкова» напівкопчена, 500 г, ТМ «М’ясна лавка»/«Своя Лінія») — у межах акції «Економія».

чай чорний/з бергамотом, ТМ «Ahmed teas», 100 г — один із рекомендованих акційних товарів.

олія соняшникова «Традиційна» рафінована, 850 мл/3 л, ТМ «Олейна» — також у рамках акції.

Чому варто скористатися акцією

Періодична акція «Економія» — це гарна можливість для споживачів заощадити на товарах першої необхідності. Завдяки знижкам можна купити більше товарів за ті самі гроші або заощадити на щомісячних витратах. Мережа АТБ активно пропонує такі акції, що дозволяє покупцям планувати свої закупівлі наперед і враховувати пропозиції зі знижкою.

Важливо

Дата дії акції: 12.11.2025 – 18.11.2025.

Зверніть увагу, що акційні ціни діють за умови наявності товару у виставленому магазині. Рекомендується уточнювати ціну та наявність безпосередньо в магазині перед покупкою.

