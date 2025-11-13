21 листопада у столиці відбудеться виступ Hutsulia Orchestra. На глядачів чекає вечір, під час якого поєднаються давні гуцульські мотиви, енергійний пульс Карпат і висока виконавська майстерність музикантів. Організатори обіцяють атмосферу свята, де кожен твір наповнений яскравими емоціями, темпераментом та глибиною звучання.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає детальніше про програму, сольні номери та особливості цього концерту.

Що відомо про концерт Hutsulia Orchestra у Києві

Оркестр народних інструментів Івано-Франківського національного академічного ансамблю пісні й танцю “Гуцулія” готує для киян вечір, сповнений гуцульського колориту у сучасній музичній інтерпретації. Колектив обіцяє поділитися з публікою живою енергією, темпераментом і душею народної творчості, яку подадуть у оновлених аранжуваннях. Концерт пройде у культурному центрі “Печерськ Палац”.

Як зазначають організатори, мета оркестру – показати, наскільки потужною, актуальною та живою може бути гуцульська музика, коли за неї беруться професійні віртуози. У програмі вечора передбачені найяскравіші інструментальні композиції Карпат, а також окремі сольні виступи музикантів. Таке поєднання має продемонструвати різні грані гуцульської традиції – від стрімких танцювальних ритмів до ліричних, майже медитативних мелодій.

Глядачів очікують нестандартні аранжування, несподівані музичні повороти та добре впізнавані мелодії, які традиційно викликають сильний емоційний відгук. Організатори наголошують, що це шанс побачити, як звична “народна” музика виглядає на великій сцені у виконанні майстрів високого рівня. “Це чудова можливість не пропустити й відчути живу силу гуцульської музики, її чарівність і культурну велич”, – підкреслюють вони.

Ціна квитків та де купити

Вартість квитків на цей концерт стартує приблизно від 290 гривень, а кінцева ціна залежить від обраного сектору та сервісу продажу. Придбати квитки можна на популярних квиткових платформах, серед яких Kontramarka.ua, Concert.ua, Internet-bilet.ua та інші онлайн-сервіси, де у афіші подій представлений концерт HUTSULIIA ORCHESTRA.

Чим відомі Hutsulia Orchestra

Ансамбль “Гуцулія” належить до числа найстаріших і найвизнаніших творчих колективів в Україні. Його головне завдання – збереження та популяризація автентичної музичної, пісенної й танцювальної спадщини Гуцульщини та всього Прикарпаття. Протягом десятиліть колектив збирає, осмислює й переосмислює народні традиції, перетворюючи їх на сценічні програми, зрозумілі й цікаві сучасному глядачеві.

Історія ансамблю розпочалася ще у 1939 році, відтоді колектив пройшов довгий шлях становлення й розвитку. Згодом “Гуцулія” отримала почесні звання національного та академічного ансамблю, що засвідчує її високий професійний рівень і вагомий внесок у культурне життя країни. Такий статус підтверджує, що творчість колективу має не лише розважальну, а й важливу мистецьку та просвітницьку складову.

Структурно ансамбль об’єднує кілька основних груп: хор, балетну трупу та оркестр народних інструментів. Кожна з цих складових має власну специфіку, але разом вони створюють цілісний сценічний продукт, у якому поєднуються вокал, хореографія та інструментальна музика. Завдяки цьому концертні програми “Гуцулії” виглядають повноцінними театралізованими дійствами.

Особливої слави колективу додав саме оркестр, який вирізняється віртуозною технікою виконання та багатством тембрів. Музиканти використовують автентичні карпатські інструменти – цимбали, сопілки, трембіти, скрипки, басолі – у поєднанні із сучасними музичними засобами. Таке поєднання дозволяє створювати як максимально традиційне звучання, так і сміливі експериментальні композиції, що наближають народну музику до світових сценічних стандартів.

Репертуар Hutsulia Orchestra охоплює широкий спектр творів – від давніх гуцульських наспівів, коломийок та обрядової музики до сучасних інструментальних композицій і авторських аранжувань. Саме завдяки цьому колектив залишається однаково цікавим як для поціновувачів фольклору, так і для тих, хто лише відкриває для себе музичний світ Українських Карпат. У своїх концертах оркестр постійно демонструє невичерпну енергію, драйв і самобутність, які роблять гуцульську музику впізнаваною на національній та міжнародній сценах.

