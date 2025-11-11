12 листопада 2025 року у Києві відбудеться захоплююче інтелектуально-розважальне шоу “Янович vs Хоменко. Шоу Протагоністи”. Це подія, де ведучий Євген Янович та режисер Олександр Хоменко змагатимуться за увагу глядачів у форматі батлів, презентуючи власні ідеї, аргументи та імпровізації. Вони не лише сперечатимуться, а й залучатимуть аудиторію до активної участі в шоу, передає Преса України.

Дата, час і місце проведення

Шоу відбудеться 12 листопада 2025 року в концертному просторі Origin Stage, що розташований на вулиці Шота Руставелі, 16А в Києві. Початок програми — орієнтовно о 18:30, але можливі й інші сеанси, що можуть варіюватися за часом.

Що відомо про формат і програму

Шоу поєднує елементи історії, культури та суспільних тем. У програмі — кілька раундів, у яких Янович та Хоменко змагатимуться за найкраще представлення тем, проводячи дискусії та аргументовані дебати, підключаючи до процесу й глядачів. Ведучі обіцяють інтерактив, гумор, несподіванки та цікаві історії з архівних матеріалів.

У програмі передбачені секретні зіркові гості, які розширять формат шоу та додадуть атмосфері ще більше емоцій та сюрпризів.

Гості та сюрпризи

Організатори не розкривають точний список гостей, але обіцяють “секретних зіркових гостей”, що мають зробити подію ще цікавішою. Крім того, на учасників чекають монологи, архівні фото-презентації та навіть виїзди кореспондентів, що зроблять атмосферу ще більш живою та інтерактивною.

Ціна квитків і умови

Ціна квитків на подію стартує від 290 гривень. Діти до 5 років можуть відвідати шоу безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Діти до 14 років допускаються лише в супроводі дорослих. Також для військовослужбовців із посвідченням УБД передбачена знижка 50%.

Де купити квитки

Квитки можна придбати через платформу Concert.ua на офіційному сайті заходу. Вартість квитків може варіюватися в залежності від місця та сеансу.

