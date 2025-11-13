Кандидати у водії в Україні більше не отримують на руки паперові свідоцтва про завершення навчання в автошколі. Документи у звичному форматі офіційно скасовані, а інформація про проходження курсів тепер зберігається виключно в електронному вигляді.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на прес-службу Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ МВС).

Чому автошколи більше не видають паперові свідоцтва

У ГСЦ МВС зазначили, що багато кандидатів у водії досі очікують отримати свідоцтво про закінчення автошколи після того, як вони пройшли:

теоретичний курс;

практичний курс навчання.

Як пояснюють у відомстві, раніше такі документи видавалися у паперовому вигляді, і саме до цього формату звикла більшість українців. Однак зараз ситуація змінилася: жодних свідоцтв на руки випускникам більше не видають.

Тепер після завершення теоретичної та практичної підготовки сам навчальний заклад – автошкола – вносить усі необхідні дані про слухача до Єдиного державного реєстру МВС. Таким чином, інформація про навчання фіксується централізовано й доступна у цифровому форматі.

Отже, на сьогодні паперові свідоцтва про закінчення автошколи:

не видаються майбутнім водіям;

не потрібні для допуску до подальшого іспиту.

У ГСЦ МВС підкреслюють: перед складанням іспиту у сервісному центрі МВС кандидатам у водії більше не потрібно пред’являти свідоцтво про завершення навчання, адже вся інформація вже є в системі.

При цьому уточнюється, що всі необхідні відомості:

автоматично відображаються в електронному вигляді;

доступні для перегляду адміністратору сервісного центру.

“Паперові свідоцтва не існують”, – резюмували у Головному сервісному центрі МВС.

Як непідготовлені кандидати у водії «навантажують» сервісні центри

Раніше у ГСЦ МВС вже звертали увагу на те, що значна частина кандидатів у водії створює додаткове навантаження на сервісні центри через недостатню підготовку. Там нагадують: однією з найзатребуваніших послуг залишається складання практичних іспитів, і попит на неї є стабільно високим.

За даними відомства, автошколи випускають дедалі більше учнів, але не всі з них мають достатній рівень знань та навичок, щоб успішно скласти іспит з першої спроби. Додатково ситуацію ускладнює те, що на тлі війни значно зросла кількість людей, які хочуть отримати водійське посвідчення.

У ГСЦ МВС наголошують, що результат іспиту насамперед залежить від:

рівня підготовки кандидата у водії;

якості опанування теорії та практики керування авто.

При цьому кількість випадків, коли майбутні водії складають практичний іспит щонайменше з другої або третьої спроби, постійно зростає. Частина кандидатів користується тим, що кількість спроб не обмежена, і фактично перетворює іспит на додаткове тренування.

У сервісних центрах пояснюють, що деякі люди по суті вчаться керувати автомобілем уже під час складання іспиту, замість того, щоб відпрацювати навички завчасно в автошколі чи на навчальних майданчиках.

У підсумку там зазначають: такі клієнти переконані, що постійне «відпрацювання» на конкретних маршрутах сервісного центру підвищує їхні шанси на успішне складання практичного іспиту, однак це водночас створює додатковий тиск на систему та збільшує черги для інших кандидатів.

