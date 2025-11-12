11 листопада 2025 року, у віці 64 років, помер український підприємець і політик Геннадій Балашов. Преса України розповідає, що відомо про його життя та політичну кар’єру, а також найгучніші скандали, в яких він фігурував.

Хто такий Геннадій Балашов

Геннадій Балашов народився 20 лютого 1961 року в місті Дніпропетровськ (нині Дніпро) в Україні. Він був українським підприємцем, блогером і політиком. У 1998–2002 роках Балашов обирався народним депутатом України III скликання. У 2013–2014 роках він заснував і очолив політичну партію «Партія 5.10», яка пропонувала радикальну податкову реформу — податок 5% із продажу та 10% із зарплат, що мала зробити Україну «податковим раєм». У своїй діяльності Балашов позиціонував себе як представник лібертаріанського економічного курсу, виступав за мінімізацію ролі держави в економіці.

Балашов також вів активний відеоблог, користувався соцмережами та входив у кілька публічних скандалів, зокрема щодо висловлювань і звинувачень у несплаті податків.

Причина смерті і коли саме він помер

Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Геннадій Балашов помер 11 листопада 2025 року у віці 64 років. Офіційна причина смерті наразі не підтверджена. Проте журналіст Тимур Коптелов повідомив, що причиною могла бути інфаркт. Представники партії «5.10» утримались від точних коментарів і наголосили, що обставини перевіряються.

Де жив під час війни

Після початку широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Балашов виїхав за кордон — згідно з повідомленнями, він проживав у Сполучених Штатах Америки. Його представники за кордоном стверджували, що політик залишився за кордоном через переслідування та кримінальні справи в Україні.

Чим запам’ятався

Геннадій Балашов залишив яскравий та суперечливий слід у політичному житті України. Серед головних моментів:

Ідея радикальної податкової реформи «5.10» — запровадження лише одного податку 5% із продажу та 10% із зарплат, що мала зробити Україну «податковим раєм».

Активна медійна присутність: блог, YouTube-канал, публічні виступи, які часто викликали резонанс.

Скандали та кримінальні справи. Зокрема, у 2021 році йому пред’явили підозру щодо ухилення від сплати податків на суму близько 9,6 млн гривень, а також арешт нерухомості на суму близько 200 млн гривень.

Висловлювання щодо мовної політики та державної ролі — Балашов був критиком певних україномовних законодавчих ініціатив і з цього приводу викликав у суспільстві суперечки.

Статки та бізнес-активи

У документах та ЗМІ згадується, що активи Балашова були під арештом — частину нерухомості було арештовано за підозрою в ухиленні від податків. Точна величина його статків не розкривається публічно, проте арешт майна на 200 млн гривень дає уявлення про масштаб активів. Він також володів бізнесом у сфері нерухомості та консалтингу, що поєднувалося з його політичною діяльністю.

Раніше ми також повідомляли про смерть гітариста і засновника гурту Green Grey.