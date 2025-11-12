Уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Про це повідомляє Преса України з посиланням на допис прем’єр-міністра Юлії Свириденко на своєму каналі в Telegram.

Згідно з її словами, відповідне рішення було ухвалене під час позачергового засідання Кабінету міністрів, яке відбулося сьогодні вранці. Свириденко також додала, що виконання обов’язків міністра тимчасово поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

“Сьогодні провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції. Обов’язки міністра тимчасово виконуватиме Людмила Сугак”, – зазначила прем’єр.

Причини відсторонення

Відсторонення Германа Галущенка від посади міністра юстиції пов’язане з низкою внутрішніх та зовнішніх причин. По-перше, з’явилися питання щодо управлінських рішень і напрямів реформи, що не отримали достатньої підтримки серед експертної спільноти та громадськості. По-друге, є відомості про певні процеси, які викликали сумніви щодо їхньої прозорості. Більш детальна інформація щодо конкретних причин відсторонення наразі не розголошується, проте, ймовірно, це пов’язано з поточною ситуацією в уряді та необхідністю проведення додаткових перевірок.

Хто такий Герман Галущенко

Герман Валерійович Галущенко — український державний діяч, який обіймав посаду міністра енергетики України з 2021 року та став міністром юстиції України у 2025 році. Народився 1 травня 1973 року у Львові. Вищу освіту отримав у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, де здобув диплом за спеціальністю «Правознавство». Пізніше він здобув магістерський диплом з міжнародного менеджменту в Українській академії зовнішньої торгівлі.

Галущенко має звання доцента кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2012 року він викладав міжнародне приватне право, здобувши репутацію фахівця у галузі міжнародних відносин.

Протягом своєї кар’єри Герман Галущенко працював у ряді державних установ, зокрема в прокуратурі Львівщини та Міністерстві закордонних справ України в договірно-правовому управлінні. Він також займався правовими питаннями в Секретаріаті Президента України, де обіймав посаду старшого консультанта, а згодом став заступником керівника департаменту.

У галузі енергетики Галущенко працював у державному підприємстві «НАЕК Енергоатом», де з 2020 по 2021 рік обіймав посаду віцепрезидента. У березні 2021 року він був призначений міністром енергетики України, а в липні 2025 року став міністром юстиції України.

Скандали та публічність

Під час роботи Галущенка на посаді міністра енергетики виникали звинувачення щодо непрозорих кадрових призначень у енергетичних компаніях. Нещодавно у нього були проведені обшуки з боку Національного антикорупційного бюро, хоча сам Галущенко заперечував свою причетність до корупційних схем.

Родина та особисте життя

Герман Галущенко одружений і має трьох дітей — дві дочки та сина. Він активно підтримує свою родину та бере участь у громадському житті.

