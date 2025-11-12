Після оголошеного підвищення заробітних плат вчителям з 1 січня 2026 року виникли побоювання щодо можливого скасування доплат, які педагоги отримують на даний момент. Вчителі виказують занепокоєння через інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про те, що доплата може бути скасована після підвищення заробітних плат.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на публікацію народного депутата, голови фінансового комітету ВРУ та секретаря Національної ради з відновлення України від наслідків війни Данила Гетманцева у Facebook.

Чи залишаться доплати після підвищення зарплат?

Данило Гетманцев звернувся до вчителів, запевнивши їх, що підвищення заробітних плат з 1 січня 2026 року на 30% не передбачає скасування доплати, яку вчителі отримують наразі. За його словами, доплата, яку педагоги отримують зараз, залишиться після підвищення.

“Я отримую численні питання від вчителів щодо поширеної інформації, що після підвищення заробітних плат на 30% з 1 січня 2026 року буде знята доплата у 2600 гривень, яку вони отримують зараз. Хочу підтвердити, що підвищення зарплат передбачає збереження цієї доплати”, – зазначив народний депутат.

Гетманцев додав, що доплата залишатиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів, а також передбачене підвищення заробітних плат на 30%. Він також наголосив, що в уряді триває дискусія щодо виконання вимоги 61 статті Закону України “Про освіту”, яка передбачає, щоб всі вчителі отримували заробітну плату не нижче ніж 3 мінімальні заробітні плати.

“Ми працюємо над тим, щоб вимогу цього закону виконали з 1 вересня наступного року, і я впевнений, що нам вдасться це зробити”, – сказав Гетманцев.

Доплати вчителям: що відомо

Варто зазначити, що влітку Міністерство освіти і науки України повідомило про зростання доплат для вчителів з 1 вересня 2025 року. Доплати для педагогів стануть обов’язковими для всіх працівників шкіл.

Заступник міністра освіти Андрій Сташків наголосив, що у минулому році уряд на ініціативу президента України виділив додатково 12 мільярдів гривень на доплати вчителям, що працюють в особливих умовах, зокрема під час війни.

Згідно з новими даними, доплата для вчителів на цей навчальний рік складає 2000 гривень (2600 гривень до сплати податків). Це є обов’язковим для всіх педагогів, незалежно від того, скільки годин вони працюють. Якщо вчитель має більше навантаження, сума доплати буде збільшуватися пропорційно до кількості годин.

