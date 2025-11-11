Акціонерне товариство “НАЕК “Енергоатом” оприлюднило офіційну заяву на фоні розслідування, яке проводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в галузі енергетики. Про це повідомляє Преса України з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.

У прес-службі компанії наголосили, що весь колектив “Енергоатому” працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії в Україні. Підприємство продовжує виконувати всі виробничі плани, гарантуючи надійну, стабільну і безпечну експлуатацію атомних електростанцій, які є основою енергетичної безпеки країни.

“Випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам і фінансовому стану АТ “НАЕК “Енергоатом”, а також не вплинув на безпеку експлуатації атомних станцій”, — зазначили в прес-службі товариства.

Крім того, “Енергоатом” повідомив, що вже розпочав підготовку до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році. Ці роботи є стратегічно важливими для підвищення надійності обладнання та стабільності енергосистеми в майбутньому.

У компанії підкреслили, що “Енергоатом” продовжує бути опорою енергосистеми України та забезпечує безперебійне постачання електроенергії для споживачів.

Що передувало

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в компанії “Енергоатом”.

Згідно з розслідуванням, діяльність підприємства фактично контролювало організоване злочинне угруповання. Його учасники вимагали від контрагентів компанії “відкати” у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. У такий спосіб вони забезпечували безперешкодне проведення платежів або збереження статусу постачальника.

До складу угруповання могли входити колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр енергетики, а нині міністр юстиції Герман Галущенко.

НАБУ також повідомило, що зловмисники легалізували отримані незаконним шляхом кошти через спеціальний офіс у центрі Києва. За інформацією правоохоронців, приміщення належить родині колишнього народного депутата Андрія Деркача.

На фоні цього розслідування президент Володимир Зеленський наголосив, що очищення “Енергоатому” від корупції є одним з ключових пріоритетів для держави.

Сьогодні стало відомо, що наглядова рада НАЕК “Енергоатом” оголосила про проведення спеціального засідання у зв’язку з корупційним скандалом в енергетичній галузі.

Раніше ми розповідали, що НАБУ проводило обшуки у Тімура Міндіча.